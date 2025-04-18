استكمال النصوص التنظيمية لتأطير العمل الصحفي

مزيان يشدد على المصداقية والتكوين الدائم

أعلن وزير الاتصال محمد مزيان، الخميس بوهران، عن استكمال إعداد كل النصوص التنظيمية التي ستؤطر العمل الصحفي.

وأبرز مزيان في تدخله في حصة بإذاعة وهران الجهوية أنه “من بين هذه النصوص القانون الأساسي الخاص بالصحفي الذي عملنا على استكماله في انتظار المصادقة عليه، وهو يتضمن الواجبات والحقوق ويجعل الصحفي يعمل في أريحية ويسمح بترقية الأداء الصحفي”.

وأضاف أن “الدولة حريصة على منح الصحفيين والمهنيين للقطاع كل الفرص لتحسين المستوى ولن يتأتى ذلك إلا بالتكوين المتواصل والمتخصص”.

وذكر وزير الاتصال بالترسانة القانونية التي تمت المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية على غرار القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري وكذا القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، لافتا إلى أن هذه الترسانة القانونية “ستؤطر الممارسة الإعلامية”.

وتماشيا مع التحديات الجديدة، دعا مزيان المؤسسات الإعلامية إلى “انتهاج آلية التكوين الدائم للصحفيين”، مبرزا أن دائرته الوزارية “ستواصل دعمها للمؤسسات الإعلامية لمواصلة عمليات التكوين وكذا تقديم يد العون لها لتبني الرقمنة بغية تحسين الأداء والممارسة الإعلامية”.

كما حث الإعلام الوطني على الحفاظ على”المصداقية التي تتمتع بها الصحافة الجزائرية على الساحة الدولية”، ومواجهة “الكم الهائل من المعلومات المضللة”.

وفي تصريح إعلامي على هامش هذا اللقاء الإذاعي، أكد وزير الاتصال أنه سيتم تنظيم لقاءات جهوية لفائدة الصحفيين والإعلاميين الجزائريين بكل من قسنطينة وورقلة على أن تختتم بالجزائر بالعاصمة في 28 أبريل قبيل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ3 ماي من كل سنة.