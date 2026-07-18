استكمال غرس 100 هكتار من أشجار الزيتون بولاياتي المدية وقصر البخاري

أنهت مصالح محافظة الغابات بالمدية، في ظرف شهرين، برنامج غرس 100 هكتار من أشجار الزيتون عبر 17 بلدية بولاياتي المدية وقصر البخاري، محققة نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة ضمن الموسم الفلاحي 2026، وفق ما أفادت به المحافظة.

وأوضح رئيس مصلحة تثمين التراث الغابي، حمزة إسكندر، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، أن البرنامج المخصص لمحافظة الغابات بالمدية اكتمل كليًا، بعد انطلاق أشغال الغرس مطلع شهر ماي الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير شعبة الزيتون وتوسيع المساحات المغروسة.

وأضاف أن العملية شملت غرس أراضٍ فلاحية بأشجار الزيتون في 17 بلدية موزعة بين ولايتي المدية وقصر البخاري، وذلك وفق البرنامج المسطر للموسم الفلاحي 2026.

وأشار المسؤول ذاته إلى تجنيد ست مؤسسات متخصصة لإنجاز أشغال الغرس، مؤكداً أن البرنامج يخضع لمتابعة دورية من طرف مصالح محافظة الغابات، بهدف ضمان نجاح المساحات المغروسة وتحقيق الأهداف المسطرة.