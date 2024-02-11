استكمال مشاريع الشراكة محور لقاء الوزير الأول بالسفير التركي

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، الأحد، سفير تركيا بالجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز، حيث استعرض الطرفان مختلف أوجه التعاون.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

كما استعراض الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي لاسيما في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر 2023، تحت رئاسة قائدي البلدين، للمضي قدما نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي رسمها الرئيس تبون، وشقيقه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

أكد الجانبان الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، واستكمال المشاريع وأنشطة التعاون والشراكة المسجلة على أجندة التعاون الثنائي.

كما سجل الجانبان بارتياح تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية مستنكرين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم وإبادة جماعية وتهجير قسري من قبل الاحتلال الاسرائيلي.