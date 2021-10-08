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الجزائر

استكمال وثائق الانتخابات المحلية ممكن

س. ع
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استكمال وثائق الانتخابات المحلية ممكن

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها الخميس، عن إمكانية استكمال أو إدراك أي نقص في الوثائق المكونة لملفات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر 2021، طيلة الفترة القانونية لدراستها باستثناء محضر مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الصادر عن رئيس لجنة البلدية المراجعة للقوائم الاستثنائية.

وجاء في البيان أنه “تبعا للالتماسات التي بلغت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من قبل ممثلي قوائم المترشحين بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر2021 وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وطبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، أنها بإمكانها استكمال أو إدراك أي نقص في الوثائق المكونة لملفات الترشح طيلة الفترة القانونية لدراسة ملفات الترشح باستثناء محضر مراقبة استمارات اكتتاب التوقعات الصادر عن رئيس لجنة البلدية لمراجعة القوائم الاستثنائية”.

وفي هذا الشأن – يضيف البيان- “تم إصدار قرار يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 أوت المحدد لكيفيات إيداع ملفات المترشحين لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي ليوم 27 نوفمبر 2021 والذي تم تبليغه لجميع المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات قصد التنفيذ”.

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