استلام المركب الأولمبي في ديسمبر القادم

الألعاب المتوسطية وهران 2022:

سيتم استلام المركب الرياضي الأولمبي الجديد لمدينة وهران بكامل منشآته في ديسمبر المقبل أي قبل ستة أشهر عن الألعاب المتوسطية، بحسب ما علم يوم السبت لدى المدير المحلي للتجهيزات العمومية.

وأوضح فؤاد عايسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الأشغال على مستوى مختلف وحدات المركب تسير ”بوتيرة جيدة”، سيما على مستوى القاعة متعددة الرياضات (6000 مقعد) والمركز المائي الذي يضم ثلاثة مسابح من بينها مسبحين أولمبيين. وأضاف يقول في هذا الشأن: “يتعلق الأمر بآخر المنشآت قيد الإنجاز حيث لم تكتمل الأشغال بعد، ولكنها ستكون جاهزة للتسليم في ديسمبر المقبل”.

بالمقابل، فإن ملعب ألعاب القوى (4000 مقعد) اكتملت به الأشغال بنسبة كبيرة جدا، في ظل تواصل عملية زرع العشب الطبيعي بميدانه، فيما ملعب كرة القدم، الذي يتسع لـ40000 مقعد، أضحى جاهزا بالكامل، مثلما أشار إليه نفس المسؤول. وبالحديث عن ملعب كرة القدم، كثرت التساؤلات مؤخرا بخصوص أشغال تجديد عشبه الطبيعي رغم أنه احتضن مباراة واحدة جمعت المنتخب الجزائري للاعبين المحليين ضد منتخب ليبيريا الأول (5-1) في يونيو المنصرم.

واعتبر السيد عايسي أنه “لا يوجد سببا للقلق أو التشكيك في نجاعة هذا العشب بما أن الأمر يتعلق بتجديده فقط، وهي عملية روتينية يتم القيام بها سنويا مثلما هو معمول به في كل الملاعب العصرية العالمية”.

وطمأن مدير التجهيزات العمومية، الهيئة صاحبة المشروع، بخصوص الانتهاء من تجديد هذه الأرضية “في غضون الأيام القليلة المقبلة” ليصبح الملعب جاهزا لاحتضان المنافسة.

وسيكون المركب الرياضي الأولمبي، الواقع ببلدية بئر الجير (شرق وهران)، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والفندقية الأخرى المعنية بالألعاب المتوسطية، محل زيارة من طرف أعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط على هامش أشغال جمعيتهم العامة العادية المقررة بوهران في أكتوبر المقبل.

للتذكير، فإن الطبعة ال19 للألعاب المتوسطية كانت مقررة سلفا في صائفة 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى الصائفة الموالية (25 جوان- 5 جويلية 2022) بسبب جائحة فيروس كورونا.