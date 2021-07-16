استلام ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح شهريا

الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي كورونا يكشف:

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، الخميس بالجزائر العاصمة عن استلام وزارة الصحة قريبا لقرابة 3 ملايين جرعة لقاح مضاد للإصابة بفيروس كورونا شهريا.

وأكد الدكتور فورار على هامش إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة طلبة كلية الطب لجامعة الجزائر العاصمة، أن “وزارة الصحة ستستلم قريبا وبصفة متواصلة لقاحات بمعدل 3 ملايين جرعة شهريا مما سيضمن مواصلة حملة التلقيح بكل أريحية”.

وكان وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستستلم 4 ملايين جرعة لقاح خلال يوليو الجاري من بينها مليون و600 ألف جرعة استلمت الأحد الفارط على أن تصل البقية (أي مليوني و400 ألف جرعة) يوم الجمعة المقبل.

ومن جهته، أفاد عميد كلية الطب لجامعة الجزائر العاصمة، الأستاذ لخضر غريان، بأن “عملية تلقيح الطلبة تستهدف 20 ألف طالب بكلية الطب من أقسام التدرج وما بعد التدرج وستدوم هذه العملية -حسبه- إلى غاية 29 جويلية الجاري وهو تاريخ بداية العطلة الجامعية”.

واعتبر من جانبه الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، أنه في إطار حملة التلقيح الواسعة التي أطلقتها الوزارة تم استهداف طلبة الجامعات انطلاقا من كلية الطب لجامعة الجزائر، مشيرا إلى أن حماية شريحة الشباب “مهم جدا باعتبار أن الفيروس أصبح يمس جميع الشرائح دون استثناء”.

وأكد بالمناسبة بأن التلقيح يبقى “الوسيلة الوحيدة” لوقاية المجتمع من سلسلة نقل العدوى، معبرا عن أمله في أن “يشترك الجميع لضمان نجاح هذه العملية”. وكشف بدوره الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي، عن توسيع هذه الحملة إلى جميع المعاهد الوطنية بجميع اختصاصاتها مع اتخاذ التدابير اللازمة لبرمجة وتنظيم حملة تلقيح لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد في سبتمبر المقبل خلال الدخول الجامعي الجديد قبل التحاقهم بمقاعد الدراسة لضمان حماية واسعة من الفيروس بالجامعات والمجتمع ككل.