استلام خط السكة الحديدية بين خنشلة وعين البيضاء قبل نهاية السنة

أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد يوم الأربعاء بخنشلة، أن استلام خط السكة الحديدية الذي سيربط خنشلة بعين البيضاء في أم البواقي، سيكون قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال معاينة الوزير لمدى تقدم أشغال خط السكة الحديدية الذي يمتدّ على مسافة 50 كلم. ضمن اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى خنشلة بأمر من رئيس الجمهورية.

وقال الوزير في تصريح له إن هذا المشروع “سيمكّن من دفع عجلة التنمية بالمنطقة، ويجعل من خنشلة قطبا اقتصاديا هامّا”.

وأبدى مراد رضاه عن وتيرة تقدّم المشروع، الذي خصّص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 51 مليار دينار. بعد ضمان الخدمة بنظام المداومة طيلة ساعات النهار وكافة أيام الأسبوع.