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الجزائر

استلام عيادتين متنقلتين من “إيني” الإيطالية وهذه خدماتهما

الشروق أونلاين
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استلام عيادتين متنقلتين من “إيني” الإيطالية وهذه خدماتهما

استلمت وزارة الصحة، الخميس، عيادتين متنقلتين موجهتين لتقديم شتى أنواع العلاجات والتشخيصات، قُدمت من قبل مؤسسة إيني التابعة لشركة الطاقة الايطالية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار اتفاق الشراكة الذي وقع بين إيني ووزارة الصحة والمتضمن القيام بمشاريع موجهة للتكفل وترقية صحة الطفولة والأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية بولايات الجنوب والهضاب العليا.

في هذا الصدد, أكد سايحي أن استلام الوزارة لهذين الوحدتين المتنقلتين للعلاج, الذين ستوجهان إلى مصالح الصحة الجوارية بولايات الجنوب والهضاب العليا, يشكل “لبنة في بناء تعاون جزائري ايطالي متنوع”.

من جانبه أعرب الأستاذ كمال صنهاجي, رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها مؤسسة ايني, مؤكدا أنها “تنم عن الوضعية الجيدة للعلاقات الجزائرية الايطالية”.

كما شدد على ضرورة تركيز الجهود على الوقاية، سيما في مناطق الظل من أجل “القضاء على الفوارق” في مجال التغطية الصحية.

أما رئيس مؤسسة إيني، دومينيكو جياني, فقد أكد بأن أعمال هذه المؤسسة في الجزائر، و التي تأسست في سنة 2006, مرشحة “للاستمرار مع الوقت”, مشيرا إلى أنها تشكل مبادرات من شأنها تعزيز “الصداقة التاريخية بين الجزائر و إيطاليا”.

وتشير المعطيات المتوفرة بهذه المناسبة، إلى أن هذين العيادتين المتنقلتين مزودتين بقاعات للفحص تتوفر على جميع التجهيزات اللازمة لمتابعة صحة الأم والطفل, والكشف المبكر عن سرطان الثدي, إلى جانب العلاجات الأولية والوقاية من الأمراض غير المتنقلة.

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