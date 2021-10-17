استلام كافة المنشآت الخاضعة للترميم قبل 31 ديسمبر القادم

الألعاب المتوسطية وهران 2022

سيتم استلام المنشآت الرياضية المعنية بأشغال إعادة التهيئة بوهران تحسبا للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بهذه المدينة في صائفة 2022، في أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل، حسب ما أكده والي الولاية، سعيد سعيود.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أعقبت نهائي الكأس الممتازة في كرة اليد، السبت، بقصر الرياضات (حمو بوتليليس) بوهران، الذي يعد أحد المرافق الرياضية التي خضعت للتجديد، قال السيد سعيود بأن الأشغال تقدمت بنسبة ”90 بالمائة” إجمالا على مستوى كل المنشآت الرياضية المعنية بإعادة التهيئة، وأضاف قائلا: “بعض هذه المنشآت قد تم تسليمها بالفعل في انتظار البقية، على أن لا تتعدى آجال استلامها نهاية العام الجاري 2021″، وتخص الورشات المعنية حوالي 15 مرفقا رياضيا تشرف على أشغال إعادة تهيئتها المديرية المحلية للشباب والرياضة، ويتعلق الأمر بهياكل قديمة استفادت من عمليات مختلفة لترميمها وعصرنتها تحسبا للألعاب المتوسطية.

ومن بين هذه المنشآت قصر الرياضات ومركب التنس بحي السلام ببلدية وهران ومركز الفروسية بالسانية، وغيرها من الهياكل التي ستسمح عمليات تجديدها بتعزيز البنية التحتية الرياضية بالولاية، وفي الإطار ذاته، عبر والي وهران عن ارتياحه بخصوص ”الانتعاش” الذي تعرفه أشغال إنجاز المركب الأولمبي الجديد ببلدية بئر الجير بعد ما تعززت مختلف ورشاته بالوسائل المادية والبشرية، وهو الأمر الذي سيسمح، حسبه، بتدارك التأخر المسجل على مستوى بعض وحدات المركب وفي مقدمتها المركز المائي والقاعة المتعددة الرياضات.

وأضاف السيد سعيود في هذا الشأن “منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأول لورشات هذا المركب عرفت الأشغال ديناميكية جديدة بما في ذلك على مستوى المرافق، التي تشهد تأخرا في الإنجاز، ما يجعلنا نتفاءل بتسلم المركب الأولمبي بمختلف وحداته في الآجال المحددة أي قبل 31 ديسمبر المقبل”، وختم الوالي بالتأكيد على أن وهران “ستكون جاهزة للموعد المتوسطي (25 جوان – 5 جويلية 2022)، حيث ستكون المناسبة فرصة جديدة لتأكيد قدرات البلاد على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية”.