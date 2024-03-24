استلام مشروع نهائي الحاويات لميناء “جن جن” نهاية 2025

كشف الرئيس المدير العام لذات المؤسسة المينائية، بواب عبد السلام، أنه سيتم قبل نهاية سنة 2025 استلام أشغال نهائي الحاويات بميناء جن جن بولاية جيجل.

وأوضح بواب، الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “أشغال نهائي الحاويات بميناء جن جن التي أعيد بعثها خلال العام الجاري2024 بعد أن توقفت سنة 2019 بسبب بعض الإشكالات مع الشريك الأجنبي الكوري الجنوبي سيجعل من الميناء قطبا هاما في حوض المتوسط من حيث تبادل السلع بتوفيره لأرصفة بإمكانها استقبال أكبر سفن الشحن.”

وفصل ذات المصدر أنه ”سيتم شهر جوان استلام رصيف بطول 320 متر وعمق 14 مترا ما يسمح باستقبال سفن ذات ست ( 06) آلاف حاوية في مرحلة أولى على ان تمكن الأشغال الجارية في المرحلتين الثانية و الثالثة الوصول إلى عمق سبعة عشر (17) مترا ما يتيح للميناء استقبال سفن ذات حمولة تصل إلى ثمانية عشر (18) إلف حاوية وذلك بحلول شهر سبتمبر 2025”.

وأبرز بواب أن “استقبال السفن العملاقة على مستوى ميناء جن جن سيسمح بتخفيض كلفة النقل اللوجيستيكي فضلا عن تخفيض وقت مرور السلع من أوربا باتجاه الدول الإفريقية بنحو عشرين (20) يوما”

وأشار المتحدث إلى أن “ميناء جن جن يطمح إلى بلوغ 12 مليون طن من حيث حجم تبادل السلع بعد تسجيل 9,7 مليون طن من السلع المتداولة العام 2023.”