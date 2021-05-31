استلام نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة تكشف:

أكدت المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، وهيبة حجوج أن الجزائر استلمت حصة جديدة بـ500.000 جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك، معلنة عن قدوم حوالي 3 ملايين جرعة أخرى خلال شهر جويلية المقبل.

وأوضحت المسؤولة نفسها خلال مراسيم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين أن “الجزائر ستستلم اليوم 500.000 جرعة من لقاح سينوفاك في انتظار كمية أخرى تحتوي على ثلاثة أنواع من اللقاحات (الصيني والروسي وأسترا زينيكا(“.

وأشارت حجوج إلى أن الجزائر ستستلم كميات جديدة من اللقاحات خلال الأشهر المقبلة، قائلة “سنستلم مع نهاية شهر جويلية 5.5 مليون جرعة علاوة على حصة مهمة أخرى سيتم استقبالها خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر ليتواصل التموين بذلك بشكل منتظم إلى غاية بلوغ الهدف المنشود مع نهاية السنة الجارية”.

وبخصوص الآلية الأممية كوفاكس، فأبرزت أنه برنامج يتم تخصيص الحصص فيه في بداية كل ثلاثي. وأردفت بالقول “نحن بصدد استقبال حصتي الـ364.800 و758.400 جرعة من لقاح أسترا زينيكا وهو البرنامج الذي تمت مباشرته في أفريل لتغطية أشهر أفريل وماي وجوان”. وكشفت المديرة المركزية أن الجزائر “بانتظار استلام حصة أخرى تقدر بـ758.400 جرعة خلال شهر جوان مما يرفع عدد الجرعات المستقبلة في إطار آلية كوفاكس إلى أزيد من 1.880.000 جرعة”، وهي الحصة المخصصة للجزائر لأشهر أفريل وماي وجوان.