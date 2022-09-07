استمارة الفقر والغنى تطيح بمديرة ثانوية ببومرداس

أصدرت مديرية التربية لولاية بومرداس قرارا يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على اثر توزيع وثيقة “غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها”، حسب ما أورده الأربعاء بيان للمديرية.

وجاء في البيان:”عقب نشر وثيقة تابعة لثانوية شكير عيسي ببلدية أولاد موسى والتي تحمل عبارات غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها، ونظرا لحساسيتها تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا إلى غاية مثولها أمام مجلس التأديب الولائي وذلك طبقا للقوانين سارية المفعول”.

وحسب البيان فقد اتخذ هذا القرار على مستوى عال، إثر توزيع هذه الوثيقة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي و التي لقيت العديد من الردود لا سيما وأنها تطلب من التلاميذ تحديد الوضعية الاجتماعية لعائلاتهم إن كانت “فقيرة” أو “متوسطة الدخل” أو “غنية”.