“استمرارية الدول مرهونة بحماية سيادتها الرقمية”

خبراء اعتبروا التهديدات السيبرانية وجها جديدا للاستعمار

حذر مشاركون في الملتقى الدولي حول “السيادة الرقمية للدولة: سياسات وتجارب مقارنة”، الاثنين، من التهديدات السيبرانية كوجه جديد للاستعمار وتأثيراتها على سيادة الدول، داعين إلى اعتماد استراتيجيات دفاع مبنية على تطوير البنى التحتية والاستثمار في المورد البشري المحلي.

وفي هذا الإطار، أبرز مدير جامعة الجزائر3، خالد رواسكي، “التحولات العميقة النوعية والكمية التي يعيشها العصر الرقمي بكل آفاقه”، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية “باتت تؤثر على كل جوانب الحياة”.

وأشار في هذا السياق إلى تأثر سيادة الدول بالثورة الرقمية، مبرزا أن التهديد الرقمي الذي “تخطى المفهوم التقليدي للسيادة أفرز وجها جديدا للاستعمار”.

ولفت في هذا السياق إلى أن “استمرارية الدول اليوم مرهون بمدى قدرتها على حماية سيادتها الرقمية من التهديدات الأمنية السيبرانية”، منوها بجهود الجيش الوطني الشعبي في وضع “استراتيجية دفاع سيبراني لإرساء نظام دفاعي يتضمن العديد من الجوانب التقنية والقانونية”.

من جهته، أوضح عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سليمان أعراج، أن مفهوم السيادة الرقمية يشير إلى “قدرة الدول على التصرف في الفضاء الالكتروني وضمان احترام قواعدها من قبل مختلف الجهات الفعالة في العالم الافتراضي”.

من جانبه، أكد مستشار رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، فهد بن محمد الحربي، أن مفهوم السيادة الرقمية “مرتبط بحساسية البيانات والمعلومات الإلكترونية وأهمية المحافظة عليها”، مشيرا إلى أن “العديد من الدول تواجه تحديات كبيرة بشأن تأمين فضائها السيبراني في ظل التحولات الرقمية”.

وأضاف في مداخلة ألقاها عبر تقنية التحاضر عن بعد تحت عنوان “التهديدات السيبرانية والسيادة الرقمية”، أن التهديدات الحالية “ليست مقتصرة على الحروب العسكرية، بل امتدت إلى تقنيات رقمية وبرمجية تتطلب تبني استراتيجيات ونهج جديد”.

وبدوره، استعرض الأستاذ جوهر الجموسي من المعهد العالي لفنون “الملتيميديا” بجامعة منوبة بتونس، في مداخلة له، تجربة بلاده في هذا المجال، مؤكدا أن توجيه المعلومة أصبح يشكل “نوعا جديدا من الاستعمار وإضعافا للقرار السياسي للدول”.

كما كان لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بكلية براكو (البنين)، الأستاذ مختار أدامو، مداخلة أكد فيها أن الدول الافريقية “مطالبة بتحقيق الاستقلالية، بعيدا عن الشركات الأجنبية وتفعيل بنيتها التحتية الخاصة بالأنترنت بما يسمح لها بتحقيق سيادتها الرقمية”.