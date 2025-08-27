استمرار أعضاء لجنة الحكام للكاف حتى نهائيات “الكان”

يتواجد فيها الدولي الجزائري جمال حيمودي

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عن استقرار أعضاء المكتب التنفيذي على استمرار أعضاء لجنة الحكام بنفس تشكيلها الحالي حتى موعد ختام نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب نهاية عام 2025.

أكدت منصة “وين وين” أن ثمة خلافات داخل الكاف بشأن وضعية لجنة الحكام الحالية وترشيحات الفترة المقبلة، ولكن استقر الرأي في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى استمرار اللجنة بتشكيلها الحالي والمكون من: البنيني هيوز آلان أدجوي رئيس اللجنة، ونائب الرئيس فيكتور غوميز من جنوب أفريقيا.

وتضم اللجنة أعضاء آخرين هم فاتو جاي من السنغال ودومبويا أبو بكر من غينيا وتيسفانيش وريتا من إثيوبيا وجمال حيمودي من الجزائر ويحيى حدقة من المغرب وأوليفر سفاري كابيني من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكابينلوزايا رينيه دانيال من الكونغو وإيناسيو كانديدو من أنغولا، جلاديس لينجوي من زامبيا وأمينو شانتالي شويبو من نيجيريا.

واتفق مسؤولو الكاف أيضا على الاكتفاء مؤقتا باختيار وتعيين مدير للجنة الحكام بعد إقالة الإيفواري دويه نومانديز وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي بعد أيام في العاصمة الكينية نيروبي وما زالت الترشيحات تتواصل على طاولة الاجتماعات في انتظار الحسم الرسمي.

ويأتي على رأس القائمة كما نوهت به منصة “وين وين” قبل عدة أيام نحو الصومالي علي محمد أحمد عضو اللجنة الحالي وكذلك المصري عصام عبد الفتاح عضو اللجنة السابق وتقدم عدد من الحكام الأفارقة بالسير الذاتية لتولي المنصب.

وتميل الكفة حتى الآن نحو الصومالي علي محمد أحمد نظرا لرغبة الكونغولي فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تعيينه بدلا من الإيفواري دويه نورمانديز.

وحسب عدة مصادر سعى الأمين العام أيضا إلى تزكية مواطنه أوليفر سفاري كابيني عضو اللجنة الحالي ليكون رئيسا للجنة ولكن ثمة خلافات في وجهات النظر وتدخل أعضاء بارزين بالمكتب التنفيذي حال دون ذلك خاصة بعد ترشيح الجنوب أفريقي فيكتور غوميز الذي طلب كافة الصلاحيات لتشكيل اللجنة.

وتأجل وضع اللجنة بالكامل انتظارا لما تسفر عنه الأداء التحكيمي في منافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ديسمبر من نهاية العام الحالي.