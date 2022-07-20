استمرار إجلاء الجزائريين العالقين في الموانئ الأوروبية

رحلة استثنائية لفائدة القادمين من مرسيليا

تواصل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين برمجة رحلات استثنائية لنقل الجزائريين العالقين في مختلف الموانئ الأوروبية، حيث أعلنت عن رحلة إضافية جديدة ليوم الأحد 24 جويلية على متن سفينة الجزائر 2، لإجلاء المسافرين الحائزين تذاكر سفر مفتوحة والعالقين في ميناء مرسيليا بنقلهم إلى ميناء الجزائر العاصمة.

وطالبت المؤسسة المواطنين الحائزين تذاكر سفر مفتوحة، التقرب من ممثليها بمرسيليا، وذلك قبل يوم الأحد 24 جويلية 2022، وكانت ذات الجهة أعلنت عن رحلة إضافية ليوم الخميس 21 جولية 2022، على متن سفينة طاسيلي 2، لإجلاء المسافرين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة والعالقين في ميناء أليكانت بإسبانيا نحو وهران .

وجدير بالذكر، أن وزارة النقل أعلنت عن وضع خلية يقظة حيز الخدمة مكلفة بمتابعة انشغالات المواطنين المتعلقة بالسفر من وإلى الجزائر، وذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية والتكفل بالصعوبات الخاصة باقتناء تذاكر السفر ومتابعة انشغالات المواطنين المتعلقة بالسفر من وإلى الجزائر، حيث تتولى هذه الخلية تسجيل ومعالجة تظلمات وشكاوي هؤلاء المواطنين بالاتصال على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع .