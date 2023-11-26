استمرار الإفراج عن الأسرى في ثالث يوم من الهدنة

39 طفلا فلسطينيا سيغادرون سجون الإحتلال

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد محمد الأنصاري، أنه سيتم اليوم الأحد، 26 نوفمبر، الإفراج عن 39 طفلا فلسطينيا معتقلا في سجون الإحتلال، مقابل 13 أسيرا لدى حركة حماس.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية قال “‏تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج اطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.”

وأشار إلى أن “جميع المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية هم من القصر، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 9 أطفال و 4 نساء، ويشملون شخصين يحملون الجنسية الأمريكية وشخصين من المجر.”

وفي تعليقه على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن “سأستمر بالعمل مع سمو أمير دولة قطر لضمان إخراج الرهائن كافة، وأدين له بشكر خاص”.

أما رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن وفي تصريح صحفي لقناة “سي بي أس” قال “ركيزنا الآن هو على كيفية إنهاء الحرب في غزة وضمان عدم تكرارها”.