استمرار الإنكار الفرنسي لجريمة الاستعمار لا يفيد العلاقات الثنائية

نقاش ساخن بين مؤرخ ونائب يميني متطرف حول الجزائر

دعا المؤرخ الفرنسي، جون ميشال أباتي، الفرنسيين للعودة إلى حقيقة التاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر من أجل الوقوف على حقيقة المآسي التي سببتها باريس للجزائريين، وذلك في معرض مواجهته للنائب جوليان أودول، المتحدث الرسمي باسم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف المعروف بدفاعه عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وقال جون ميشال أفاتي في مواجهة جوليان أودول في بلاطو القناة التلفزيونية الفرنسية “آل سي إي”، الأحد 28 جوان 2025، إن فرنسا ارتكبت الكثير من المجازر على مدار 132 سنة من الاستعمار، وأن الفرنسيين يجهلون حقيقة تاريخهم الدموي في الجزائر، غير أنه استشهد بمجزرتين فقط وقعتا في النصف الثاني من القرن العشرين.

وخاطب المؤرخ الفرنسي، النائب اليميني المتطرف: “.. هناك الكثير من المجازر. كما تعلمون، دائما ما أرويها لهم، لدي قصتان بسيطتان جدا لأرويهما، لأنه إذا اضطررنا لتشكيل لجنة مشتركة، فنحن في فرنسا لا نعرف شيئًا عما فعلناه في الجزائر. في ماي 1945، بعد تحرير فرنسا وهزيمة النظام النازي”.

وأوضح جون ميشال اباتي: “في شهر ماي 1945، أُحرق مستوطنون وجنود فرنسيون، أشخاصا أحياء في قالمة، ووقعت مجزرة في سطيف وخراطة في شرق الجزائر. لقد أحرقوا آلاف جثث الجزائريين في أفران ساخنة”. وخاطب جوليان أودول قائلا: “لا أدري إن كنتَ تُدرك رمزية هذه المجزرة. لقد قتلوا الكثيرين، قتلت جبهة التحرير الوطني حوالي مائة أوروبي، وتسببت أعمال الانتقام في مقتل عشرة آلاف جزائري على الأقل، هذه هي النسبة التقريبية. على أي حال، ليس لدينا الأرقام الدقيقة بالنسبة للجزائريين. ولكن لدينا الأرقام الدقيقة للأوروبيين، وهي 171 بالضبط. أما الجزائريين، فلا نعلم”.

وكان النائب اليميني عن حزب مارين لوبان، سيريل تريبوياني، قد اتهم الأسبوع المنصرم، سلطات بلاده بإهمال ملف الذاكرة وتركه للجزائر كي توظفه لإحراج فرنسا، وجاء ذلك في شكل سؤال كتابي وجهه إلى أليف ريفو، وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في حكومة سيباستيان لوكورنو، يدعوها من خلاله إلى “ضرورة الاعتراف” بأحداث وهران التي وقعت في الخامس من جويلية 1962، الذي يصادف يوم إعلان استقلال الجزائر.

كما استشهد المؤرخ بمجزرة أخرى ارتكبها جيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر بعد نحو سنة من اندلاع الثورة التحريرية، في 23 أوت 1955، في فيليب فيل (سكيكدة حاليا)، حيث أقدم الجيش الفرنسي بمعية المستوطنين الأوروبيين بتجميع ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من الجزائريين لمدة ثلاثة أيام في ملعب المدينة (سكيكدة)، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم من الرشاشات في مشهد وحشي.

وبرأي جون ميشال أفاتي، فإن حسم ملف الذاكرة العالق بين البلدين، يجب أن يمر من خلال اعتراف فرنسا بكل ما ارتكبته في الجزائر من فظائع على مدار الـ132 سنة من الاحتلال. وتساءل المؤرخ إن كان الطرف الفرنسي لا يزال غير مستعد لتحمل مسؤولياته التاريخية، “هل ما زال هناك إنكار فرنسي اليوم؟ بمعنى آخر، نحن في عام 2026، ونقول لأنفسنا إن الزمن قد مضى، لكننا نتحدث عن إيران، وترامب، وروسيا، وأوكرانيا.. ونتجاهل ما فعلناه في الجزائر”.

وشدد المؤرخ الفرنسي على ضرورة تجاوز هذه المعضلة وطي ملف الذاكرة: “أكرر وأقول، أنا مهتم بأن ننظر إلى الحقيقة كاملةً لا من منظور التوبة (الاعتذار) فقط. الجزائر الفرنسية، العزيزة على هوية حزبكم (حزب لوبان الحالم بالجزائر الفرنسية)، جريمةٌ بحق شعب. لمدة 130 عاما. غزوهم، وقتلوهم، وأحرقوهم. كم لترا من الدم يلزم لبناء مستشفى؟”.