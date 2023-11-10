استمرار العدوان 3 أشهر سيصيب قرابة نصف الفلسطينيين بالفقر

قالت الأمم المتحدة أن استمرار الحرب في غزة لمدة ثلاثة أشهر سيتسبب في إصابة قرابة نصف الفلسطينيين بالفقر.

قالت الأمم المتحدة أن استمرار الحرب في غزة لمدة ثلاثة أشهر سيتسبب في إصابة قرابة نصف الفلسطينيين بالفقر. جاء هذا في دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تحت عنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”.

وهي دراسة، وإضافة إلى الوضع الإنساني وعشرات آلاف الشهداء والمصابين، تنذر بالأزمة الإنمائية التي تعرفها فلسطين بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتفاقم الفقر الذي كان قائما وسط الفلسطينيين حتى قبل بداية الحرب.

ووفقا للدراسة، فسينخفض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8.4 في المائة – وهي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار. وقدر التقرير ارتفاع الفقر بمعدل 20 في المائة مع مرور شهر على الحرب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2 في المائة.

الدراسة أشارت إلى فقدان 390 ألف وظيفة حتى الآن حسب تقديرات منظمة العمل الدولية.

حسب ذات الدراسة، فاستمرار الحرب شهرا ثالثا، سيرفع معدل الفقر لدى الفلسطينيين بنحو 45 في المائة. ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 في المائة، مسجّلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن هذه الدراسة “تنذرنا بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها. فأبعد من الكارثة الإنسانية المباشرة التي نشهدها اليوم، هناك أيضا أزمة إنمائية. فالحرب فاقمت معدلات الفقر في مجتمع كان يعاني مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع”.

أما الأمينة التنفيذية للبرنامج الأممي، رولا دشتي، فقد شددت بدورها على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من المعاناة بشكل فوريّ وملموس.

وقالت إن عدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع طويل الأمد، وتحديدا الاحتلال المستمر، يجعل جهود التعافي غير كافية وقصيرة الأمد. وتتوقع الدراسة أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وأن يصعّب احتمالات التعافي.