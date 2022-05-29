استمرار انخفاض أسعار الخضر والفواكه صيفًا

جمعية التجار تستعجل فتح أسواق الأضاحي وتطمئن:

طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، باستمرار انخفاض أسعار الخضر والفواكه خلال موسم الاصطياف، بسبب الوفرة، قائلا إن البطاطا من أكثر المواد التي ستتجه أسعارها للتراجع تزامنا مع جني المحاصيل في الولايات الشمالية، مؤكدا أن أسعارها ستستقر ما بين 50 و60 دينارا.

وبخصوص عيد الأضحى المبارك، شدد بلنوار، خلال ندوة صحفية في مقر جمعيته على ضرورة تنظيم وفتح أسواق الأضاحي منذ الآن، وعدم الانتظار إلى الأسابيع الأخيرة، مرحبا بمشروع وزارة التجارة القاضي باستحداث أسواق رحمة خاصة ببيع الأضاحي، مؤكدا أن هذه الفكرة من شأنها أن تساعد على استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاحها على غرار الموالين والتجار والسلطات المحلية المطالبة حسبه، باختيار أفضل الأماكن الجوارية لتمكين الموالين من بيع ماشيتهم مباشرة للمواطنين في أماكن قريبة من التجمعات السكانية .

وانتقد المتحدث بشدة ظاهرة رمي جلود الأضاحي في المزابل داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الثروة الحيوانية خاصة ما تعلق بالجلود والصوف، مؤكدا أن أربعة ملايين “هيدورة” ترمى في القمامة كل عيد.