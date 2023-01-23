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استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
الجزائر

استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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استمرار تساقط الثلوج والأمطار عبر هذه الولايات
ح.م

نبه ديوان الأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الإثنين من استمرار تساقط الثلوج والأمطار الرعدية عبر عدد من الولايات، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وحسب تنبيه من المستوى الأول والثاني للديوان فستشهد العديد من الولايات  تساقط ثلوج وأمطار  إلى جانب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة القصوى، خلال يوم الإثنين.

الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سطيف، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة والشلف.

أما الولايات المعنية بتساقط الثلوج فهي: جيجل، سطيف، برج بوعريريج،بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة.

كما نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تسجيل موجة برد شديدة في عدّة مناطق من شمال الجزائر. حيث تصل درجات الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر.

وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 3 درجات تحت الصفر، و6 درجات تحت الصفر.

وستعرف الحالة الجوية بالجزائر، استمرار تساقط الثلوج والأمطار إلى غاية نهاية شهر جانفي، حسب ما أكدته المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية.

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