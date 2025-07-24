حرب التجويع تشتدّ في غزة منذ نحو 5 أشهر

قالت “حماس” مساء الخميس في بيان، إن “استمرار جريمة التجويع في قطاع غزة، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”. داعية إلى اتخاذ “إجراءات عملية وملزمة تُجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورًا”.

وجاء في بيان المقاومة إن “سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة والمُعلَنة، التي تمارسها حكومة مجرم الحرب نتنياهو، والتي اشتدت حدّتها منذ نحو 5 أشهر، تشكّل عارًا على المجتمع الدولي”.

وطالبت “حماس” الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغربية، بترجمة مواقفها الرافضة لحرب التجويع إلى:

أفعال وخطوات سياسية واقتصادية فاعلة،

ومراجعة كافة أشكال التعاون مع الاحتلال،

ووقف إمداده بالسلاح الذي يقتل به المدنيين والأطفال على مدار الساعة،

ومحاسبته على استخدام التجويع أداة للقتل الجماعي.

“كما ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة تُجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورًا. دون شروط أو تحكّم، وبما يضمن إنقاذ المدنيين من خطر الموت جوعًا وعطشًا”، يضيف البيان.

كما حمّل البيان “الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن استمرار جريمة الإبادة والتجويع، ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. بدعمها المطلق لحكومة الاحتلال، وتوفيرها الغطاء السياسي والعسكري للقتل والتجويع”.