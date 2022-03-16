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رياضة

استمرار عملية بيع تذاكر التنقل إلى الكاميرون للمناصرين الملقحين ضد الحمى الصفراء

سليم.ع
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استمرار عملية بيع تذاكر التنقل إلى الكاميرون للمناصرين الملقحين ضد الحمى الصفراء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تمديد عملية بيع التذاكر المدعمة للتنقل إلى الكاميرون، لمساندة المنتخب الوطني، بالنسبة للمناصرين الذين تم تلقيحهم ضد الحمى الصفراء ..

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، أن عملية بيع تذاكر الرحلة كاملة الأعباء (50.000دج) ستبقى سارية المفعول على مستوى وكالات سياحة وأسفار الجزائر، بالنسبة للمناصرين الذين تم تلقيحهم ضد الحمى الصفراء قبل تاريخ 16 مارس الجاري.

وكان من المفروض أن تنتهي عملية بيع التذاكر المدعمة للتنقل إلى الكاميرون، سهرة الثلاثاء، إلا أن العملية تبقى سارية، بالنسبة للملقحين ضد الحمى الصفراء، قبل 16 مارس، كون هذا اللقاح يجب تلقيه قبل 10 أيم من الرحلة.

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