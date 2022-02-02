استمرار غلق المدارس.. جنوحات يكشف عن مقترحات بديلة

كشف كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، عن تقديم مقترحات بديلة لغلق المدارس مجددا وتمديد توقيف الدراسة.

وأوضح جنوحات، في تصريح للشروق نيوز ،أنه بدل غلق المدراس سيتم منح عطل مرضية للتلاميذ، موضحا أن العطل المرضية ستحدد بـ 5 أيام للمصابين بكورونا بدون أعراض و7 أيام للمصابين الذين يعانون من أعراض.

البروفيسور جنوحات: مؤشرات حول زوال جائحة كورونا في هذا الموعد

ويوم 31 جانفي 2022، توقع البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد شهر مارس القادم، وهذا بعد تحقيق المناعة الجماعية جراء الإصابة بأوميكرون.

وأكد جنوحات في تصريح لقناة “الشروق نيوز” الإثنين، أن المعطيات الحالية تشير إلى قرب الوصول إلى المناعة الجماعية في جميع دول العالم منها الجزائر والخروج من الموجات الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح المتحدث ذاته أن فيروس كورونا لن يختفي لكنه سيصبح موسميا ويتم التعايش معه مثل الأنفلونزا.

البروفيسور جنوحات: الجزائر تقترب من المناعة الجماعية

وفي 28 جانفي 2022، قال البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، إن المعطيات الحالية تشير إلى قرب الوصول إلى المناعة الجماعية في الجزائر والعودة إلى الحياة الطبيعية خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح جنوحات، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف أنه متفائل جدا قائلا: “هذه الموجة أقل خطورة من سابقاتها، لن نحتاج للاكسجين ولن نصل لتشبع المستشفيات و سننتصر قريبا على هذا الوباء” .

وتابع المتحدث قائلا “أظن أنه ما عجزنا عن تحقيقه بالوصول للمناعة عن طريق اللقاح سنصل إليه عن طريق العدوى الطبيعية بعد تسجيل نسب كبيرة جدا لإصابات اوميكرون وهذا ما يؤدي للمناعة الجماعية التلقائية” .

وأضاف جنوحات أن الجزائر ستنتصر قريبا على وباء كورونا وسيتحول إلى فيروس موسمي، وكل الدول تقريبا ستتوجه الى الفتح بعد شهر مارس القادم.

وأكد المتحدث أن نسبة الاصابة بأوميكرون تقريبا عند الجميع ، يكاد لا يوجد أي شخص لم يصب بهذا المتحور، لذلك متفائلين بتحقيق مناعة جماعية ذاتية وتلقائية بعد الاصابة .

وعن تمديد تعليق الدراسة قال رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة أن قرار توقيف الدراسة مؤقتا ساهم علميا في كسر قوة هذه الموجة، لأن الأطفال كانوا أكثر فئة حمل ونشر للفيروس

وأشار إلى أن الإصابات في الأيام القليلة الأخيرة عرفت استقرار نسبيا ، وهو ما يؤكد اننا قاربنا من الوصول الى الذروة بعد تسجيل 2500 اصابة.

البروفيسور جنوحات: 20 بالمائة من مرضى الزكام مصابون بكورونا

ويوم 31 ديسمبر 2021، كشف رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة البروفيسور كمال جنوحات، أن 20 بالمائة من مرضى الزكام مصابون بكورونا.

وتوقع جنوحات، الجمعة، في تصريح للشروق نيوز دخول ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا في أقل من أسبوعين، موضحا أن سلالة دلتا ستختفي نهاية جانفي.

وأضاف جنوحات أن سلالة أوميكرون دخلت قبل وقتها، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش حاليا نفس سيناريو الموجة الثالثة، قائلا: “نعيش حاليا موجة مزدوجة بين أوميكرون ودلتا”.

وتابع جنوحات قائلا إن “أوميكرون لا يتعايش مع السلالات الأخرى ومن المتوقع أن يقضي على سلالة دلتا”.