استنفار أمني بحديقة الأمراء تحسبا لوصول ميسي

سليم.ع

يشهد محيط ملعب “حديقة الأمراء” بباريس، أو بارك دي برانس، منذ صبيحة الاثنين، أجواء استثنائية، بانتشار كبير لرجال الأمن، تحسبا لوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويعرف المدخل الرئيسي لمقل نادي باريس سان جيرمان من الصبيحة، استعدادات أمنية غير عادية، وهو ما ينبئ بوصول ليونيل ميسي الاثنين، لإنهاء تفاصيل التحاقه بالنادي الباريسي.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه المنتظر أن يتواجد ميسي في باريس الاثنين، ومن المتوقع أن ينهي الاتفاق على التفاصيل الشخصية الخاصة بعقده في حديقة الأمراء، على أن يتم تقديمه غدًا الثلاثاء، أمام برج إيفيل.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي لن يشارك مباشرة مع سان جيرمان، خاصة وأنه لم يخض فترة إعداد حتى الآن، ولم يشارك في أي مران، منذ نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم 10 جويلية الماضي.

ويترقب العالم وصول ميسي إلى العاصمة باريس، للانضمام رسميا إلى باريس سان جيرمان، خاصة بعدما أكدت كل التقارير الإعلامية، مؤخرا، أن النادي الباريسي هو الوجهة المقبلة لميسي بعد خروجه من النادي الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني قد أكد الأحد في المؤتمر الصحفي الذي عقده في برشلونة، أن نادي باريس سان جيرمان من بين الخيارات المتاحة، قبل أن يؤكد أنه لم يوقع لأي ناد.