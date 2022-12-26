استنفار بمديريات التربية بسبب الأساتذة المتعاقدين

ملفات ناقصة وجب استكمالها قبل الثلاثاء

استعجلت مديريات التربية للولايات، رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لاستكمال ملفات الأساتذة المتعاقدين العاملين على مناصب شاغرة، وإرسالها إلى المصالح المختصة قبل هذا الثلاثاء كآخر أجل، فيما ألزمت الذكور منهم بضرورة تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، وإلا سيسقط حقهم في الترسيم بصفة آلية.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، قد دخلت في سباق ضد الزمن لإنهاء كل العمليات المرتبطة أساسا بعملية الترسيم، قبل تاريخ 28 فيفري 2023 أي في مدة قانونية لا تتجاوز 64 يوما من تاريخ اليوم، وذلك تجسيدا لقرار الرئيس تبون القاضي بإدماج كافة الاساتذة المتعاقدين في مناصب قارة، إذ وخلال عملية التدقيق في الملفات الورقية للأساتذة المعنيين، اكتشفت وجود بعض الوثائق الناقصة، والتي وجب استكمالها وتقديمها إلى مصالحهم هذا الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري قبل الساعة الثالثة زوالا كآخر أجل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، يواجهون صعوبات في الوصول إلى الأساتذة المتعاقدين، لإبلاغهم بأهمية استكمالهم لملفاتهم الورقية، وذلك بسبب تزامن العملية وتواجد كافة أفراد الجماعة التربوية في عطلة الشتاء التي انطلقت في 22 ديسمبر الجاري وتمتد إلى غاية 8 جانفي 2023.

وأشارت، مصادرنا بأن الأساتذة الذكور ملزمون أيضا، بتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، في نفس الآجال المحددة سلفا، وإلا سيفقدون حقهم في التثبيت بصفة آلية، وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية سارية المفعول، إذ سيطبق عليهم “الباب الرابع الخاص” من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في الشق الخاص “بتنظيم المسار المهني”، حيث تنص المادة 75 من الفصل الأول الخاص “بمجال التوظيف، بأنه لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية، ما لم تتوفر فيه مجموعة من الشروط وعلى رأسها أن يكون المعني بالأمر في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية”، في حين أكدت ذات المصادر، على أن ملف إدماج المتعاقدين يعد موحدا بين كافة مديريات التربية للولايات، ويتكون من الوثائق التالية، طلب خطي دون كتابة التاريخ، نسختان من شهادة الميلاد، صورتان شمسيتان، نسختان طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، نسختان لوضعية الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، شهادتان طبيتان “عامة وصدرية”، ونسختان طبق الأصل من الشهادة أو المؤهل العلمي.

وبخصوص كيفيات دفع رواتب الأساتذة المتعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد استفادتهم من إجراءات الترسيم في المنصب، أكدت مصادرنا على أنهم سيحصلون عليها بصفة شهرية، وتصرف لهم بناء على الدرجة “صفر”، أي أستاذ مدرسة ابتدائية الصنف 12 والدرجة صفر، على سبيل المثال، على أن يستفيدوا من زيادات في الأجور بعد الترقية في الدرجة “المرور إلى الدرجة 1″، وذلك عقب مرور ثلاث سنوات عن قرار التثبيت، وهكذا دواليك، في حين أوضحت بشأن سنوات التعاقد السابقة، بأنه سيتم احتسابها في الترقية وفي التقاعد مستقبلا.