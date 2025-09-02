استنفار جزائري لاستقبال قادة إفريقيا والمستثمرين العالميين

منح التأشيرة بالمطار.. تسجيل 33 ألف مهتم في المنصة الإلكترونية للحدث

ـ بوطالبي: 9 قادة.. وزراء و4 “مليارديرات” أفارقة أكدوا الحضور

ـ أغنى ملياردير في القارة.. أليغو دانكوتي مهتم بالطاقة والفلاحة في الجزائر

تتأهب الجزائر لاحتضان النسخة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية في حدث استثنائي يتجاوز البعد القاري ليأخذ طابعا عالميا، مع مشاركة وفود اقتصادية وسياسية من كبريات الدول خارج إفريقيا، على غرار الهند، الصين، كوريا الجنوبية، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، والمملكة العربية السعودية إضافة إلى دول أوروبية مثل النرويج، هولندا، بريطانيا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا وسويسرا، ويكتسي الحدث زخما سياسيا خاصا بتأكيد 9 قادة دول إفريقية مشاركتهم، إلى جانب كبار المليارديرات الأفارقة والشخصيات البارزة في ميادين الاقتصاد والاستثمار.

وقد سجّل عبر المنصة الإلكترونية ما يزيد عن 33 ألف مهتم وطلب، ما يعكس حجم التركيز على المعرض كمنصة رائدة للتكامل والشراكة، ومن أجل تذليل العقبات أمام الوافدين، وضعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية آلية استثنائية تمنح من خلالها التأشيرة مباشرة في المطار، في خطوة عملية تؤكد إرادة الدولة في فتح أبوابها وتسهيل مشاركة الشركاء والمستثمرين الدوليين.

الهند والصين وأمريكا وكوريا والسعودية وآخرون.. مشاركون من خارج القارة

ويجزم رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الجزائر تعيش حدثا اقتصاديا مهما للغاية يتمثل في احتضان النسخة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بين 4 و10 سبتمبر، بمشاركة واسعة ونوعية من مختلف دول العالم، وبحضور شخصيات بارزة وفاعلة في الساحة الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأوضح بوطالبي، أن هذا المعرض سيكون فضاء مثاليا لتعزيز الشراكة بين الجزائر وإفريقيا، حيث ستتواجد فيه جميع الصناديق التمويلية الكبرى والداعمة للمشاريع، ما يتيح فرصا واعدة للباحثين عن تمويلات لمبادراتهم الاستثمارية، سواء من أصحاب المشاريع الكبرى أو المتوسطة وحتى الصغيرة.

وأكد أن الحدث سيشهد عروضا تخص قطاعات عديدة على غرار الطاقة، الفلاحة، صناعة المواد الغذائية، مواد البناء والخدمات، وهي قطاعات تحتاج إلى تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي مع الشركاء الأفارقة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه المناسبة تشكّل فرصة ذهبية للمنتجين والمصدّرين الجزائريين للتعرف عن قرب على السوق الإفريقية، والإطلاع على الطلب المتزايد على المنتجات الجزائرية، خاصة المواد الأولية، إضافة إلى التقرب من أجهزة التمويل ونيل فرص حقيقية لتجسيد مشاريع استثمارية جديدة.

وإلى جانب الحضور الإفريقي المتميز، سيعرف المعرض مشاركة دول من خارج القارة السمراء، حيث أكد بوطالبي على مشاركة وفود اقتصادية من أوروبا (النرويج، هولندا، بريطانيا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا)، إضافة إلى دول آسيوية كالهند، الصين، كوريا الجنوبية، إلى جانب روسيا وتركيا، فضلا عن حضور من أمريكا وكندا، كما ستشارك دول عربية في الحدث، على غرار الأردن والمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص الأسماء البارزة، فسيكون أغنى رجل في إفريقيا الملياردير النيجيري أليغو دانغوتي، “ثروته 23 مليار دولار”، من بين المشاركين، حيث أبدى اهتماما خاصا بالشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة والفلاحة، خاصة في إطار الحوار مع شركة “سوناطراك”، كما سيحضر الملياردير النيجيري توني إليوميلو، المصنّف سابع أغنى رجل أعمال في إفريقيا “2.15 مليار دولار”، والذي يملك استثمارات واسعة في عدة قطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، حيث تدير مؤسسته “فونادسيون توني إليوميلو” استثمارات مع بنك “أوبا” الذي يملكه في أكثر من 33 دولة، من بينها بلدان إفريقية وأخرى في أوروبا وأمريكا.

وأضاف بوطالبي، أن النسخة الرابعة من المعرض ستجمع أربعة من أغنى رجال إفريقيا، إلى جانب مشاركة شخصيات اقتصادية بارزة من مصر وتونس ودول أخرى، مؤكدا أن هذا الحدث القاري سيكون منصة إفريقية رائدة تبرز القدرات القارية وتجمع مختلف الشركاء الدوليين في فضاء واحد.

كما أكد المسؤول أن المعرض سيشهد حضورا سياسيا رفيع المستوى، إذ أعلن أكثر من 9 قادة دول مشاركتهم، إلى جانب وزراء المالية والتجارة والصناعة، وشخصيات بارزة أخرى، ما يعكس البعد السياسي والدبلوماسي لهذا الحدث الاقتصادي.

وكشف بوطالبي عن تسجيل 33 ألف طلب للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية، في وقت سخرت فيه وزارة الشؤون الخارجية كل التسهيلات للحصول على التأشيرات، حيث سيتمكّن الراغبون من الحصول على التأشيرة مباشرة عند وصولهم إلى مطار الجزائر.

فرص “خيالية” أمام المصدّرين الجزائريين

وأبرز المتحدث، أن المعرض سيكون فضاء متعدّد الأبعاد، ليس فقط اقتصاديا وتجاريا، بل أيضا استثماريا، سياسيا، ثقافيا، رياضيا، علميا وبحثيا، بما يجعله فرصة حقيقية للتعريف بالقدرات الجزائرية، والترويج للمنتجات الوطنية، وعرض فرص الشراكة والاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد.

وتوقع بوطالبي أن تسفر فعاليات المعرض عن توقيع اتفاقيات مهمة بين مستثمرين جزائريين وأجانب، مؤكدا أن الجزائر تملك إمكانات وفرصا استثمارية “تفوق الخيال”، وهو ما يجعلها مؤهلة لأن تكون في السنوات المقبلة وجهة تجارية بامتياز، كما أشار إلى أن قطاع السياحة الجزائري مرشح لانتعاشة كبرى، لاسيما وأن معظم المشاركين سيزورون الجزائر لأول مرة، ما سيتيح فرصة ثمينة للتعرف على الوجهة السياحية الوطنية.

وختم بوطالبي بالقول إن طموح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير هو بلوغ رقم 44 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر تمتلك كل المقومات لبناء إستراتيجية ناجحة لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية بقوة.

ويُعدّ المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير سفيرا لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، ما يعكس دوره في مرافقة هذا الحدث القاري الكبير والترويج لفرص الاستثمار والشراكة التي تفتحها الجزائر أمام القارة والعالم.