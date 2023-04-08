استنفار دبلوماسي لتسجيل رقم قياسي للاستثمار الأجنبي

تنسيق بين الخارجية والتجارة وتجنيد "صافكس" ومنظّمات "الباترونا"

أدرجت الحكومة ملف الدبلوماسية الاقتصادية كأولوية لها خلال سنة 2023، وسطّرت برنامجا استثنائيا لتسجيل رقم قياسي للاستثمارات الأجنبية نهاية العام، عبر تشكيل خليّة للتنسيق بين مصالح وزارتي الخارجية والتجارة وترقية الصادرات.

وتحضّر الوزارتان لتجنيد مؤسّسة “صافكس” للمعارض للتموقع في الخارج والترويج للجزائر كوجهة استثمارية بامتياز، من خلال فتح فروع لها كمرحلة أولى بدول إفريقية وإشراك أرباب العمل ومنظّمات الباترونا في هذا المسعى، عبر تسجيل برامج لجذب المستثمرين.

وفي السياق، استقبل نهاية الأسبوع المنصرم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، حيث تبادل الطرفان الأفكار حول الشراكات الاقتصادية على المستوى الدولي، وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تماشيا والحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر خارجيا، والتي تعد رصيدا إضافيا لتنمية الاقتصاد.

كما كان اللقاء فرصة للحديث حول تصدير المنتوج المحلي والبحث عن شركاء أجانب، وكيفيات تنسيق العمل مع سفراء الجزائر في مختلف البلدان والمسؤولين عن البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأكد كمال مولى وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة فايسبوك، أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، سجل ولا يزال يسجل مشاركته في الديناميكية الدبلوماسية التي تشهدها الجزائر، وذلك من خلال التوقيع على عدة بروتوكولات شراكة وتعاون مع أرباب العمل الممثلين لمختلف دول العالم.

من جهته، كشف رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، محمّد يزيد ملياني في تصريح لـ”الشروق”، عن جهود كبرى يبذلها رجال الأعمال وأرباب العمل للترويج للجزائر كوجهة استثمارية في المنطقة، تضاعفت بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ونشر نصوصه التطبيقية وإلحاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمصالح الوزارة الأولى.

وأعلن محدثنا عن تحضير الاتحاد الوطني لأرباب العمل لإصدار “دليل المستثمر”، وتوزيعه داخليا وخارجيا بهدف جذب مستثمرين جدد، خاصة من خارج التراب الوطني.

وأوضح أن “دليل المستثمر هو كتاب يلخص قانون الاستثمار والنصوص التنفيذية والتنظيمية التي أعقبته حيث سيتم توزيعه على نطاق واسع عبر التراب الوطني، وكذا للوفود الأجنبية القادمة للجزائر وحتى خلال زيارات العمل للخارج”.

وأضاف المتحدّث أن الاتحاد الذي يترأسه باشر أيضا تنصيب هيئات استشارية تابعة له، منها الهيئة الاستشارية الوطنية الاقتصادية للجالية الجزائرية وهذا لتحسيس الجزائريين المقيمين في الخارج بأهمية الاستثمار محلّيا، حيث يندرج هذا الهدف في سياق الطموح الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يرمي إلى تحقيق أعلى نسبة من الاستثمارات ورقم قياسي في المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات.

واستمع اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي إلى عرض قدّمه كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني حول انتشار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في الخارج، حيث ستكلف في هذا الصدد ممثليات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير كمرحلة أولى، بالترويج للمنتوج الوطني والصادرات خارج المحروقات في بعض البلدان الإفريقية.