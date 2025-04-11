استنفار صحراوي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال المغربي

"البوليساريو" تؤكد على التحلي باليقظة والتمسك بالوحدة والتلاحم

دعا المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الشعب الصحراوي إلى التحلي باليقظة لمواجهة سياسات الاحتلال المغربي العدوانية، والتمسك بالوحدة والتلاحم حتى انتزاع حقوقه في استكمال سيادة دولته، على كامل ترابها الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب، ترأسه الخميس الأمين العام لجبهة البوليساريو، الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، خصص لمناقشة آخر تطورات القضية الصحراوية وعدد من القضايا المتعلقة بالتسيير على مختلف المستويات. كما قيم المكتب موضوع الزيارة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في أفق التحضير لجلسة مجلس الأمن حول القضية الصحراوية المقررة ليوم 14 من الشهر الجاري.

ودعا الرئيس الصحراوي، وفق ما جاء في البيان الختامي لاجتماع المكتب أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، كل الصحراويات والصحراويين، أينما تواجدوا، إلى التحلي باليقظة لمواجهة سياسات الاحتلال المغربي العدوانية التي تستهدف الشعب الصحراوي والتمسك بقيم الوحدة والتلاحم بين كل مكونات الشعب، في كل مواقع الفعل والنضال، تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، حتى انتزاع حقوقه في استكمال سيادة دولته، الجمهورية الصحراوية، على كامل ترابها الوطني”.

وأعرب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، عن “أسفه العميق تجاه تصريح كاتب الدولة للخارجية الأمريكية المناقض للشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكذا الأحكام الصادرة عن محاكم دولية، إفريقية وأوروبية”، مجددا التأكيد عن “رفض الطرف الصحراوي لأي حل خارج إطار الشرعية الدولية المبنية على قدسية مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وعلى احترام حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية التي تشكل الأساس لأي حل عادل ودائم”.

كما أشاد بـ”المسيرة الدولية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والتجاوب الوطني والدولي معها والأجواء التي خلقتها مما أصاب المحتل المغربي بالهيستيريا والتشنج اللذين دفعا به إلى تجنيد عملائه للتحرش واستفزاز المشاركين في المسيرة داخل التراب الفرنسي والاعتداء اللفظي وحتى الجسدي ضد المتضامنين الفرنسيين والجالية الصحراوية المشاركة”.

وجدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية “التحية لصمود الشعب الصحراوي وإجماعه على مواصلة الكفاح الوطني، والروح العالية والتصميم القوي الذي يواجه به جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاحتلال المغربي”.