استنفار على كافة المستويات.. وخارطة طريق لحملة الحصاد والدرس

شرفة يلتقي مسؤولي الديوان المهني وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، السبت، أهمية العمل الاستباقي والجواري لإنجاح حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025، التي ستنطلق شهر ماي القادم من ولايات الجنوب.

جاء ذلك خلال ترؤسه للقاء وطني مع مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، بحضور الإطارات المختصة.

وثمّن الوزير المكتسبات الجديدة الخاصة بتعزيز قدرات التخزين وحظيرة نقل الحبوب، موضحا أنه “بالنظر إلى الظروف الملائمة، من حيث التأطير التقني والأمطار المعتبرة التي رافقت موسم الحرث والبذر، توجب على كل الفاعلين التحضير لعمل استباقي وجواري لإنجاح موسم الحصاد والدرس”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى ”وضع ورقة طريق تجمع مختلف المتدخلين في عملية الحصاد لإنجاح الموسم الفلاحي”.

وأفاد شرفة أنه سيتم إلى غاية شهر جوان القادم، استلام 260 مركز جواري لتخزين الحبوب، ما يمثل طاقة تخزين إجمالية جديدة تقدر بـ17 مليون قنطار.

وقال إنه سيتم خلال شهر أفريل الحالي استلام 65 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، في حين سيعرف شهر ماي استلام 99 منشأة مماثلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أثر هذه المراكز في ضمان “أريحية اكبر” في تخزين المنتجات الاستراتيجية.

وأفاد الوزير أن حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تعززت بـ120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف إلى اسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة ما يسمح حسبه بتدعيم حملة الحصاد والدرس بولايات الجنوب، أين بلغت المساحة المزروعة هذا الموسم 149.000 هكتار بزيادة بلغت 40.000 مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط .

وأعطى شرفة جملة من التعليمات لإطارات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة والديوان الجزائري المهني للحبوب، على غرار العمل على الصيانة والضبط الدقيق للحصادات، لافتا إلى أن صيانة العتاد الفلاحي قبل الانطلاق في حملة الحصاد والدرس ستسمح بجمع افضل للمحصول.

كما وجه الوزير بضرورة التحضير لاستقبال ملائم للإنتاج بتهيئة اماكن التخزين والعمل على ضمان سلاسة في استقبال المنتج بالإضافة إلى السهر على تحضير المحيط الملائم الذي يسمح للفلاح بانتظار دوره في تسليم منتجه في ظروف جيدة.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على العمل الاستباقي تجاه الفلاحين حتى يسلموا منوجاتهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة وفقا لدفتر الشروط الذي يربط الطرفين.

وذكر شرفة في هذا الإطار بالمرافقة النوعية لقطاعه للفلاحين على غرار الأسمدة و البذور المدعمة وكذا التسهيلات العديدة في مجال القروض.

يذكر أن في اللقاء تم تقديم مداخلات للعديد من اطارات تعاونيات الحبوب والبقول الجافة والديوان الجزائري المهني للحبوب حول التحضيرات لحملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025 عبر مختلف مناطق الوطن.