استنفار وسط الأولياء بعد غلق دور الحضانة

مخاوف من توسيع القرار ومطالب بعطل استثنائية

أثار قرار غلق دور الحضانة العمومية والخاصة، لمدة 7 أيام بداية من الأحد في العاصمة، استنفارا وسط الأولياء الذين صدموا بالإجراء الذي أعلن عنه ليلا وطبق في النهار الموالي، دون مراعاة للأمهات العاملات اللواتي وجدن أنفسهن مجبرات على أخذ عطلة مرضية أو استئجار مربية وحاضنة لأطفالهن.

وتخوف الأولياء من توسيع هذا القرار إلى ولايات أخرى على غرار ولاية الأغواط التي كانت السباقة لغلق دور الحضانة وقاعات الحفلات، وطالبوا بإجراءات تتماشى مع هذا القرار، على غرار تمكين الأمهات العاملات من عطلة استثنائية على غرار ما تم إقراره سابقا من طرف مديرية الوظيف العمومي التي أمرت بتسريح 50 بالمائة من العمال لمواجهة انتشار الوباء والذي تزامن مع غلق المدارس ودور الحضانة، وهو الأمر الذي تمنى الأولياء تطبيقه تماشيا مع عودة الغلق الذي طال المؤسسات التربوية ودور الحضانة “ولفترات يمكن أن تتجدد ولا يمكن لأي أحد التنبؤ بها خاصة أن الجزائر تعيش ذروة انتشار الوباء”.

وفي هذا الإطار، أكدت فريدة سماحي عضو اللجنة الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة “للشروق اليومي” أنها تتفهم القرار الذي يتماشى مع الإجراءات العمومية لحماية الجزائريين من الوباء، وفي مقدمتهم شريحة الأطفال التي تتطلب حماية أكبر، رغم شكاوى الأولياء الذين دخلوا الأحد في مشادة كلامية مع القائمين على هذه المراكز، ومن الأولياء من لم يسمع بهذا القرار وأتى بأطفاله في الصباح ليصدم برفض دور الحضانة استقبال الأطفال تماشيا مع قرار والي الجزائر العاصمة.

وطالبت المتحدثة الأولياء بتفهم هذا القرار الذي يأتي بالدرجة الأولى في مصلحة أطفالهم، وطالبت السلطات بمراعاة الحياة المهنية للأمهات.