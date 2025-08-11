-- -- -- / -- -- --
استهداف الصحفيين مقدمة لمجزرة كبرى.. وهذا ما قاله مدير مستشفى الشفاء

الشروق أونلاين
  • 126
  • 0
حذّر الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الاثنين، من مخطط خطير لاستهداف المدنيين في قطاع غزة ، مؤكدًا أن الاحتلال يهيّئ الأرض لمجزرة صامتة بعد إسكات الإعلام.

وقال أبو سلمية إنّ “الاحتلال اغتال مراسلي قناة الجزيرة تحضيرا لارتكاب مجزرة كبيرة يريدها أن تكون دون صوت أو صورة ونخشى أن نموت ولا يسمع بنا أحد”.

وأشار إلى أن الصحفيين لم يكونا مختبئين، بل كانوا يتجولون في غزة لنقل المعاناة، لكن الاحتلال لا يريد لهذا الصوت أن يبقى، مضيف: “قتل الصحفيين يشي بالتخطيط لشيء كبير لمدينة غزة”.

وتابع: “هذا ما نخشاه، أن الاحتلال يحضر لمجزرة كبيرة بغزة، ولكن هذه المرة بدون نقلها بالصوت أو الصورة، يريد أن يقتل ويهجر أكبر عدد من الفلسطينيين، ولكن هذه المرة بغياب صوت أنس ومحمد وقناة الجزيرة وكافة الفضائيات”.

واستشهد أنس الشريف ومحمد قريقع، مساء أمس الأحد، إلى جانب المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، في قصف مباشر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة كانت تأوي طاقم قناة الجزيرة قرب مستشفى الشفاء.

