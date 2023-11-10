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الجزائر
لتوجيه المشاريع نحو خلق مؤسسات ناشئة ومصغرة

استهداف مليون طالب جامعي بحملة المقاولاتية قريبًا

ع. رحامنية / واج
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استهداف مليون طالب جامعي بحملة المقاولاتية قريبًا
ح.م

أعلن كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، الخميس بمستغانم، عن تنظيم حملة وطنية للتحسيس حول المقاولاتية الأسبوع المقبل تستهدف 1 مليون طالب جامعي.
وأوضح بداري في تصريح للصحافة على هامش زيارة قام بها الوزيران إلى الولاية أن “هذه الحملة التي تتزامن مع الأسبوع الدولي للمقاولاتية تدخل في إطار البرنامج السنوي 2023-2024 الذي يهدف إلى توجيه مشاريع الطلبة الجامعيين نحو خلق مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة وجعل من الجامعة قاطرة الاقتصاد الوطني وتعزيز دورها في التنمية والرفاهية الاجتماعية”.
وأردف قائلا أن “المؤشرات المسجلة خلال السنة الجامعية الماضية تؤكد أن الرؤية الجديدة للجامعة التي تقوم على التعليم العالي والبحث العلمي وخلق الثروة أصبحت واقعا من خلال المشاريع التي يقدمها الطلبة الجامعيون”، داعيا إلى تقوية لولب الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والجماعات المحلية لتدعيم التنمية المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
ومن جهته، ذكر ياسين المهدي وليد بأن “حملة هذه السنة رفعت سقف الأهداف المسطرة بالمقارنة مع العام الماضي الذي تم خلاله استهداف 100 ألف طالب جامعي”، مشيرا إلى أن “الوصول إلى 1 مليون طالب جامعي يؤكد أن الجامعة هي قلب الاقتصاد الوطني وقاطرته ومنبع للأفكار والابتكار ومهد لمقاولي الغد”.
وأضاف الوزير أن “رفع التحدي هو التوجه نحو نمط اقتصادي يعتمد على المعرفة وأساسه الابتكار وهو ما تعول عليه الحكومة التي وضعت عدة آليات من خلال وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة لمضاعفة عدد المؤسسات الناشئة من 4 لكل 1000 نسمة سنويا حاليا إلى 8 لكل 1000 نسمة في المستقبل”.
وقد أشرف الوزيران خلال هذه الزيارة على تدشين دار الذكاء الاصطناعي التي تم تخصيص فضاء لها بكلية الطب وعاينا عدة مشاريع تتعلق بتطبيق للهاتف الذكي للتعليم الموجه لطلبة الطب وتطبيق لقراءة تخطيط القلب موجه للأطباء.
كما تفقد الوزيران بنفس الكلية قاعة التعليم بفحص الصدى بمركز المحاكاة الطبية والجناح المخصص للمؤسسات الناشئة التابعة لمختلف الكليات والمعاهد والمقدر عددها بـ40 مشروعا في مختلف الفروع والتخصصات.

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