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جواهر

استهلاكها بانتظام يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.. أطباء يحذّرون من بدائل السكر

جواهر الشروق
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استهلاكها بانتظام يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.. أطباء يحذّرون من بدائل السكر
أرشيف

حذّر أطباء أمريكيون من بدائل السكر، مؤكدين بأن استهلاكها بانتظام ولفترة طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان.

وقال علماء جامعة جنوب كاليفورنيا أن النظام الغذائي المحتوي على نسبة عالية من مواد غذائية غنية ببدائل السكر قد يصبح سببا في تطور أمراض خطيرة.

وبحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة نوفوسيتي فقد أجرى الباحثون تجربة على القوارض المخبرية، حيث أعطوا للجرذان الفتية عدة أنواع من بدائل السكر، ما تسبب في اضطراب في الذاكرة وتغير في مناطق الدماغ.

واتضح للباحثين، أن المواد المحلية تؤثر في عملية التمثيل الغذائي. لذلك يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض الخطيرة.

ووفقا للباحثين فإن بدائل السكر  التي يمكن أن تلحق ضررا بالجسم هي:

السكرين:

الجسم لا يمتص السكرين. ولكن استخدامه بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الأسبارتام:

يوجد بكمية كبيرة في المشروبات المحتوية على سعرات حرارية قليلة. ولا ينبغي بتاتا إضافته إلى الشاي. واستهلاكه بصورة منتظمة وخلال فترة طويلة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الكبد والرئتين، ويؤدي إلى تلف في الدماغ.

السيكلامات:

هذه المادة المحلية محظورة في عدد من البلدان، لأنها تسبب قصور الكبد.

أسيسلفام البوتاسيوم

تستخدم هذه المادة في تحلية المشروبات الغازية، مع أنها تعتبر مادة مسرطنة.

الزيليتول- (Xylitol)

تحتوي هذه المادة المُحلّية على نسبة عالية من السعرات الحرارية. ويمكن أن تسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي.

وينصح الباحثون بعدم استخدام منتجات غذائية محتوية على هذه المواد واختيار مواد بديلة.

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