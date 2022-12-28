استهلاك “أرجل الدجاج” يثير موجة من الجدل والسخرية في مصر
أثار الحديث عن استهلاك أرجل الدجاج بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، موجة من الجدل والسخرية في مصر.
ونشر المعهد القومي للتغذية في مصر تدوينة على فيسبوك تتحدث عن عدة بدائل غذائية غنية بالبروتين وقادرة على توفير الميزانية، وذكر على رأس القائمة أرجل الدجاج.
كما نشرت صحف ومواقع إخبارية مصرية تقارير تتحدث عن “فوائد أرجل الدجاج” مستشهدة بما جاء في صفحة المعهد القومي للتغذية في هذا الإطار.
🛑المعهد القومي للتغذية يبرز أهمية تناول أرجل الدجاج
الكيلو بـ10 جنيهات فقط.. وقيمة غذائية كبيرة pic.twitter.com/vinxB413Zd
— Shorouk News (@Shorouk_News) December 24, 2022
وضجّت الشبكات بالمنشورات الساخرة، كما تساءل البعض عما إذا كانت هذه حملة إعلامية تهدف إلى إقناع الناس بتناول أطعمة رخيصة.
أرجل الدجاج غنية بالبروتين … pic.twitter.com/W6YaQIiFfD
— Mahmoud Abbas (@Mahmoud3bbas) December 26, 2022
“كم فروجاً يجب أن يشتري الأثرياء من الدجاج، حتى يأكل ويشبع ألفُ فقير من أرجل الدجاج التي لا يأكلها الأثرياء؟”.. الإعلامي نزيه الأحدب عبر تويتر. @NAlahdb#مزيد pic.twitter.com/VV9EclQzyJ
— مزيد – Mazid (@MazidNews) December 28, 2022
وقال المعهد إن أرجل الدجاج “غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات”.
كما أشار إلى أنها تحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة الشعر والأظافر.
ونشر المعهد صورة مفبركة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يبتسم للكاميرا وأمامه طبق من “أرجل الدجاج”، ليتضح بعدها أن الطعام في الصورة الأصلية كان شرائح دجاج عادية.
وحذف المعهد الصورة المفبركة في وقت لاحق بعدما تعرض لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الكاتب المصري الخبير في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن تغريدة على موقع تويتر قال فيها: “بعد تدمير صناعة الدواجن التي كانت مصر متميزة فيها، يعلنون الآن عن فوائد أرجل الدجاج. إنها آخر لافتة معلقة فوق جدار ملون يكاد ينقض لما يسمونه ‘الجمهورية الجديدة ‘”.
بعد تدمير صناعة الدواجن التي كانت مصر متميزة فيها، يعلنون الآن عن فوائد أرجل الدجاج.
إنها آخر لافتة معلقة فوق جدار ملون يكاد ينقض لما يسمونها “الجمهورية الجديدة” …
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) December 24, 2022
لكن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، قال في مداخلة تليفزيونية لإحدى القنوات المحلية إن أرجل الدجاج من “الأطباق الثمينة” التي تصدرها مصر إلى الصين عبر أكثر من ثماني شركات.
وانتقد نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، الدعوة إلى تناول أرجل الدجاج كأحد الحلول بعد ارتفاع أسعار الدجاج، وقال لصحيفة المصري اليوم المحلية إن هذه الدعوة “لا تصح” في دولة كبيرة مثل مصر، التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.
وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن يسجل هذه الأيام 47 جنيها، في الوقت الذي يصل فيه سعر كيلو العدس لـ 50 جنيها، وكيلو السمك البلطي 50 جنيها، وهو ما يعنى أن سعر كيلو الدواجن أرخص، مضيفا أن الأزمة العالمية هي التي أثرت على الأسعار.
مصر تستفتح العام الجديد بـ #أرجل_الدجاج !!! pic.twitter.com/cvXfTNzuRr
— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 27, 2022
وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى رواية “يوتوبيا” للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق في عام 2008، والتي تنبأ فيها بأن يصل سعر الدولار في مصر إلى 30 جنيها، وبأن تصبح أجزاء الدجاج التي كانت تلقى في القمامة، مثل الأرجل والأجنحة، من الأطعمة الرائجة بين المواطنين.
الكاتب المصري أحمد خالد توفيق، كتب روايةً عام 2008، قال في عام 2023، ستصبح أرجل الدجاج رائجة في #مصر بسبب الفقر، والدولار سيصبح بـ30 جنيهًا، وسيقوم النظام المصري بمساعدة الأغنياء ببناء عاصمة جديدة، وترك الفقراء يغرقون في فقرهم، وسيتبع ذلك ثورة شعبية لا تبقي ولا تذر. pic.twitter.com/vKo1VpAcfh
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 26, 2022
وواجهت صناعة الدواجن في مصر أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها بسبب احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراج الجمركي، وسط تحرك حكومي لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي باتت تهدد هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل.