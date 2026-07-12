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اقتصاد
تبعا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها العديد من الولايات

استهلاك الطاقة الكهربائية يسجل رقما قياسيا جيدا

الشروق أونلاين
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استهلاك الطاقة الكهربائية يسجل رقما قياسيا جيدا
ح. م
صورة تعبيرية.

سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، ظهيرة اليوم الأحد، 12 جويلية، رقما قياسيا جديدا بلغ 21176 ميغاواط، وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري عن مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة. 

وأوضح المسؤول أنه “تبعا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها العديد من الولايات، سجل مجمع سونلغاز اليوم الأحد 12 جويلية 2026، عبر شركته الفرعية سونلغاز نقل الكهرباء ومسير المنظومة، رقما قياسيا جديدا في مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث بلغت ذروة الاستهلاك 21176 ميغاواط، وذلك على الساعة الثالثة زوالا”.

كما ذكر المتحدث بأن ذروة الاستهلاك السابقة قد سجلت صيف سنة السنة الماضية 2025 بـ20628 ميغاواط، وهو ما يعكس حسبه، “الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، لا سيما خلال فترات الحر الشديد”.

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