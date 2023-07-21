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اقتصاد

استهلاك الكهرباء: سونلغاز تسجل ذروة تاريخية جديدة

الشروق أونلاين
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استهلاك الكهرباء: سونلغاز تسجل ذروة تاريخية جديدة

سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، الخميس على الساعة 14سا و53د، ذروة تاريخية جديدة بـ 18572 ميغاواط, حسبما جاء في بيان لشركة  “سونلغاز”.

وأوضحت الشركة أنه “مع تواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد والتي بلغت أرقاما قياسية, سجلت شركة تسيير المنظومة الكهربائية (فرع سونلغاز) هذه الذروة الجديدة, التي تعدت الذروة المسجلة يوم 18 يوليو 2023 والتي بلغت 18476 ميغاواط”.

وأشارت شركة سونلغاز إلى أن هذه الذروة (18572 ميغاواط), عرفت ارتفاعا يقدر بـ 10.4 بالمائة, مقارنة بتلك المسجلة العام الماضي والبالغة 16822 ميغاواط, أي بفارق 1750 ميغاواط.

كما فاق المستوى القياسي الجديد ب 1064 ميغاواط، الذروة الأولى المسجلة يوم 9 يوليو 2023 والتي قدرت بـ 17508 ميغاواط, وفقا للبيان.

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