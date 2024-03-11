استهلاك خيالي من الطاقة يوميا لموقع Chat GPT

كشف تقرير نشرته مجلة “The newyorker- ذا نيويوركر” الأمريكية، عن استهلاك ضخم لموقع Chat GPT الخاص بالذكاء الاصطناعي والذي أطلقته شركة OpenAI سنة 2018.

وحسب ذات التقرير فان استهلاك Chat GPT من الكهرباء يوميا يقدّر بـ 500 ميغاواط/سا للرّد على 200 مليون رسالة واستفسار يوميا.

وضويف ذات الموقع، بأن هذه الكمية الكبيرة منالطاقة تعادل استهلاك 17 ضعف ما يستهلكه المنزل في الولايات المتحدة، والذي يصل إلى 29 ميغاواط/سا.

التقرير أضاف أنه مع تطور تقنيات #الذكاء_الاصطناعي وزيادة تعقيدها، فإن استهلاك الطاقة سيتضاعف