استيراد أكثر من 14 ألف رأس ماشية من افريقيا في إطار المقايضة

كشف وزير التجارة كمال رزيق أنه خلال سنة 2021 تم استيراد أكثر من 14 ألف رأس ماشية حية من دول إفريقية وهذا في إطار تجارة المقايضة.

وأبرز الوزير في رد له على أسئلة النواب بمجلس الأمة،الخميس، أهمية المعابر الحدودية في ترقية المبادلات التجارية مع دول الجوار في إطار تجارة المقايضة وعملية التصدير.

وفي هذا الشأن، قال الوزير أنه تم استيراد العديد من رؤوس الماشية الحية في إطار هذا النوع من التجارة الحدودية، لاسيما بعد رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا من المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة.

وبالأرقام، أوضح رزيق أنه في سنة 2021، تم “استيراد حوالي 14.081 رأس من الماشية الحية” على غرار الأغنام والأبقار والإبل والماعز.

وفي نفس السياق، ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من “طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا”.