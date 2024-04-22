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اقتصاد

استيراد الأغنام الموجهة للبيع.. الجزائرية للحوم الحمراء توضح

الشروق أونلاين
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استيراد الأغنام الموجهة للبيع.. الجزائرية للحوم الحمراء توضح

أكدت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، أنه “لم يتم إلى حد الساعة ضبط أي برنامج استيراد للأغنام موجهة للبيع مباشرة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

 وقالت الشركة، في بيان لها الأحد، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الماشية المستوردة من رومانيا موجهة للذبح بغرض تموين السوق الوطنية بلحوم الأغنام، وليست موجهة للبيع تحسبا لعيد الاضحى.

وجاء في البيان أنه “بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات مغلوطة مفادها استيراد الأغنام من رومانيا لبيعها للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى”.

وتنهي الجزائرية للحوم الحمراء إلى علم الرأي العام أن دفعات الخرفان التي تم استيرادها تدخل ضمن عملية تموين السوق الوطنية بلحم الأغنام، حيث ستوجه الماشية المستوردة مباشرة للذبح تحت إشراف السلطات البيطرية المختصة”.

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