استيراد الحافلات وصيانة الطرق السريعة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب اجتماعا للحكومة يوم الأربعاء، خصّص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول قطاع النقل. بما في ذلك ملف استيراد الحافلات الجديدة لنقل المسافرين.

حيث استعرضت الحكومة، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، خارطة الطريق المتعلقة بتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات، من خلال الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين. “وستمكِّن هذه الخارطة في مرحلة أولى من:

استبدال كل الحافلات الموضوعة حيز الاستغلال منذ أكثر من 30 سنة،

ونصف تلك التي تتراوح مدة خدمتها بين 25 و30 سنة”.

“كما ستسمح خارطة الطريق هذه، بتجديد باقي الحظيرة الوطنية للحافلات، تدريجيا، ولاسيما من خلال القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال”، يضيف البيان.

واستمعت الحكومة أيضا إلى “عرض حول برنامج صيانة الطرق السريعة. حيث تم تسليط الضوء على عمليات الصيانة التي تمت مباشرتها، وتلك المقرر القيام بها على المديين القصير والمتوسط”.

وهي تشمل أساسا “إصلاح وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة. فضلا عن تحديد المحاور الكبرى لمقاربة شاملة لتسيير وصيانة هذا النوع من المنشآت القاعدية الهامة”.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لسنة 2025، والحصيلة المؤقتة للحرائق. حيث أبرز التقرير المرحلي فعالية الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة.

وتناولت الحكومة بالدراسة أيضا 3 مشاريع مراسيم تنفيذية، تتضمن الموافقة على رخص إقامة واستغلال شبكات للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس (5G)، وتوفير الخدمات المرتبطة بها.