استيراد السفن أقل من خمس سنوات.. هذا ما أمر به بداني

أسدى وزير الصيد البحري، أحمد بداني، تعليمات بضرورة تسريع وضع التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ خاصة تلك المتعلقة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الوزارة بداني، والذي خصص لضبط الملفات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024.

وفي هذا الإطار، قدم الوزير تعليمات من أجل “تسريع وضع الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية الموجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي”.

كما شدد على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار، تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد.

وشملت التعليمات ملفات أخرى كنشاط بناء السفن والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري، حسب البيان.

وخلال هذا الاجتماع، تم الاستماع لعرض قدمه المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالصالون الدولي الصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بين 08 و11 فيفري 2024 بولاية وهران، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.