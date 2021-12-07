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اقتصاد

استيراد السيارات: الكشف عن موعد الإفراج عن دفتر الشروط الجديد

الشروق أونلاين
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استيراد السيارات: الكشف عن موعد الإفراج عن دفتر الشروط الجديد

قال مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة، الثلاثاء، إن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات سيكون جاهزا قبل نهاية مارس المقبل.

وأوضح بشير كشرود خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أن الدفتر الجديد للاستيراد سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل وهذا بعد أوامر الرئيس تبون التي قضت بمراجعة فورية لهذا الأخير والإسراع في الإعلان عن الوكلاء.

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن المؤسسات الاقتصادية ضيعت 30 بالمائة من حجم نشاطها في 2020، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المتوقفة وصل 402 مشروع.

وفي هذا الصدد كشف عن إصدار قرار برفع التجميد عن 52 مشروعا متوقفا بالإضافة إلى اللجوء للشباك الوحيد لإصدار القرارات الخاصة بدراسة مشاريع الاستثمار.

استيراد السيارات: وزير الصناعة يكشف آخر تطورات الملف

وفي 4 نوفمبر 2021، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه لم يتم لحد الساعة منح أي اعتماد للوكلاء من أجل استيراد السيارت، وهذا بسبب وجود بعض التحفضات.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء عقدت  31 اجتماع ودرست 27 ملف من بين 66 ملف، تم ايداعهم.

وكشف زغدار أن 7 ملفات مودعة محل تحفضات وسيتم اعادة دراستها، بينما تم رفض الباقي، مشيرا إلى أن التحفضات كانت  حول المنشآت الضرورية كقاعة العرض، حيث لا يمكن حسبه منح اعتماد لممارسة نشاط على ارض فلاحية.

واعتبر المتحدث ذاته  أن الربح الكبير الموجود في هذا النشاط دفع بالكثيرين إلى وضع ملفاتهم من أجل ولوج هذا المجال وهو كان فيه انعكاس سلبي على حد قوله.

استيراد السيارات: مسؤول بوزارة الصناعة يكشف عن جديد الملف

قال مسؤول بوزارة الصناعة، الأربعاء 3 أكتوبر، إن الإفراج عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قد يكون قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح عبد العزيز قند مدير عام بوزارة الصناعة لـدى استضافته في برنامج “الشروق مورنينغ” أنه من الممكن الفصل في هذا الملف قبل نهاية السنة.

من جهة أخرى، كشف المسؤول أن اللجنة المكلفة بملفات وكلاء السيارات درست 27 ملفا ورفضت 19 منها لعدم استيفائها الشروط.

وحول ملف التصنيع أكد قند أن 6 مصنعين تقدموا بطلبات للاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، موضحا أن  الجزائر مستعدة للموافقة على طلبات المصنعين شريطة أن يجسد شعار “رابح رابح” على أرض الواقع.

وصول أول دفعة من السيارات الجديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022

وفي 19 أكتوبر 2021، توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الشروع في استيراد السيارات الجديدة، انطلاقا من الثلاثي الأول من سنة 2022.

وقالت مصادر على صلة بالملف، لقناة “الشروق نيوز”، أن دخول أول دفعة من السيارات الجديدة سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.

ووفق ما أوردته ذات المصادر، فقد تم إيداع 65 ملفا لوكلاء السيارات من أجل الحصول على الاعتماد، قصد استيراد علامات أوروبية وآسيوية كبرى.

إلى ذلك فقد تحفظت اللجنة التقنية على 21 ملفا بعد الدراسة، بسبب عدم استيفائها الشروط اللازمة من أجل الحصول على اعتماد استيراد السيارات الجديدة.

 كما تقدم 4 وكلاء بالطعن لدى وزارة الصناعة، وفق المصادر ذاتها.

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التعليقات
12
  • طونوبيل

    ناس طلعت القمر بنو مصانع و عمارات و ملاعب وجابو سلعة من اقصى العالم وتبادلوا فيما بينهم من السلع الخ وحنا مزالنا عامين يخموا ادا نجيبو سيارات ولا لا ههههه ثم اقولو هيا انديرو اجتماع تع سيارات هههه هيا نقسموا شكون اجيبوا سيارات ههه....لالا مزال شويا خليها في 2022 ههههه

    25
  • خالد ع

    ربما ....قد يكون ......سيكون ..... لي فهم يفهما .؟؟؟؟

    15
  • جثة

    هرمنا من اجل شراء سيارة .

    19
  • علي

    ‏قصص الف ليلة وليلة ‏مشكلة البطاطا لم تحل وكيف ‏‏ستحل مشكلة السيارات

    27
  • أستاذ متقاعد

    تحول ملف استيراد السيارات وليس تصنيعها ولا حتى تركيبها الى لغز يطارد الجزائر لسنتين ولا يزال . فشل ما بعده فشل بل افلاس بعرضه وطوله .

    63
  • عمر

    خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 أم سنة 2030؟

    50
  • jaffar

    inchallah

    16
  • هشام

    من هو وكيل تويوتا ..في الجزاءر ...؟

    11
  • ابن الجبل

    المهم .. كلام كثير عن استيرد السيارات ، والتطبيق ربي يجيب ...!!!

    33
  • Mouwateen

    Ces pour quand le vote deja ???

    26
  • سراب

    سياسة ربح الوقت كما توقع دخول السيارات في جوان 2020

    38
  • زوالي

    سيارات choix 3 تشترى بـ 50 مليون سنتيم بسعر صرف البنك حوالي 3500 أورو ! ثم تباع للزواولة بـ 199 مليون سنتيم !!! رانا حافظينكم أيها المستوردون حسبنا الله ونعم الوكيل

    46

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