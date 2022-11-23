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الجزائر

استيراد السيارات: هذا هو عدد ملفات الوكلاء وموعد دخول أول مركبة

عبد الرزاق.ب
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استيراد السيارات: هذا هو عدد ملفات الوكلاء وموعد دخول أول مركبة
أرشيف

كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، الأربعاء، عن تقديم قرابة 120 وكيلا  من أجل استيراد السيارات وتصنيعها ملفاتهم، للدراسة والموافقة، متوقعا  دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

وأكد سالم في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن هذه الملفات قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة.

وحسب نفس المتحدث، فإن دخول سيارات جديدة إلى السوق، سيؤدي حتما إلى رجوع الأسعار إلى مستواها المعهود.

وشدد على أن إعلان إعادة فتح استيراد السيارات، سواء فئة أقل من 3 سنوات، أو المركبات الجديدة وكذا التصنيع، ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار.

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