استيراد السيارات: وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة عن الملف

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، إن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، مع صدور دفتر الشروط الجديد نهاية جانفي القادم.

وأكد زغدار في تصريحات للتلفزيون الجزائري، إنه بعد تعليمة رئيس الجمهورية باعداد دفتر شروط جديد، تم تنصيب لجنة لاعداده، على أن يكون جاهزا نهاية جانفي 2022.

وحسبه، فعملية منح الاعتمادات للوكلاء هذه المرة، ستكون فورية بعد صدور دفتر الشروط، كما تكون مرونة وازاحة العراقيل السابقة التي شهدتها العملية.

وحسب الوزير، فسبب مراجعة الدفتر مجددا، هو أنه كان سابقا موجها لكل أنواع المركبات، سواء سيارات سياحية أو حافلات، بشكل جعل تطبيقه صعبا، مع تحفظات كثيرة على ملفات الوكلاء.

وأوضح إن الدفتر الجديد، سيكون مبسطا بتحديد شروط استيراد كل نوع من المركبات بدقة، فضلا عن ضمان خدمات ما بعد البيع.

وعلى صعيد آخر، شدد زغدار، على إن الجزائر على اتصال مع شركات وماركات عالمية كبرى من أوروبا وآسيا من أجل الذهاب نحو صناعة حقيقية للسيارات، وليس مصانع لنفخ العجلات مثلما حدث سابقا.

وحسبه فالشراكات الجديدة، ستراعي التطور الحاصل دوليا في هذا المجال بالتحول نحو السيارات الهجينة.