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اقتصاد

استيراد السيارات: وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة عن الملف

الشروق أونلاين
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استيراد السيارات: وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة عن الملف

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، إن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، مع صدور دفتر الشروط الجديد نهاية جانفي القادم.

وأكد زغدار في تصريحات للتلفزيون الجزائري، إنه بعد تعليمة رئيس الجمهورية باعداد دفتر شروط جديد، تم تنصيب لجنة لاعداده، على أن يكون جاهزا نهاية جانفي 2022.

وحسبه، فعملية منح الاعتمادات للوكلاء هذه المرة، ستكون فورية بعد صدور دفتر الشروط، كما تكون مرونة وازاحة العراقيل السابقة التي شهدتها العملية.

وحسب الوزير، فسبب مراجعة الدفتر مجددا، هو أنه كان سابقا موجها لكل أنواع المركبات، سواء سيارات سياحية أو حافلات، بشكل جعل تطبيقه صعبا، مع تحفظات كثيرة على ملفات الوكلاء.

وأوضح إن الدفتر الجديد، سيكون مبسطا بتحديد شروط استيراد كل نوع من المركبات بدقة، فضلا عن ضمان خدمات ما بعد البيع.

وعلى صعيد آخر، شدد زغدار، على إن الجزائر على اتصال مع شركات وماركات عالمية كبرى من أوروبا وآسيا من أجل الذهاب نحو صناعة حقيقية للسيارات، وليس مصانع لنفخ العجلات مثلما حدث سابقا.

وحسبه فالشراكات الجديدة، ستراعي التطور الحاصل دوليا في هذا المجال بالتحول نحو السيارات الهجينة.

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التعليقات
12
  • طونوبيل

    ناس طلعت القمر بنو مصانع و عمارات و ملاعب وجابو سلعة من اقصى العالم وتبادلوا فيما بينهم من السلع الخ وحنا مزالنا عامين يخموا ادا نجيبو سيارات ولا لا ههههه ثم اقولو هيا انديرو اجتماع تع سيارات هههه هيا نقسموا شكون اجيبوا سيارات ههه....لالا مزال شويا خليها في 2022 ههههه

    31
  • خالد ع

    ربما ....قد يكون ......سيكون ..... لي فهم يفهما .؟؟؟؟

    18
  • جثة

    هرمنا من اجل شراء سيارة .

    23
  • علي

    ‏قصص الف ليلة وليلة ‏مشكلة البطاطا لم تحل وكيف ‏‏ستحل مشكلة السيارات

    31
  • أستاذ متقاعد

    تحول ملف استيراد السيارات وليس تصنيعها ولا حتى تركيبها الى لغز يطارد الجزائر لسنتين ولا يزال . فشل ما بعده فشل بل افلاس بعرضه وطوله .

    67
  • عمر

    خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 أم سنة 2030؟

    53
  • jaffar

    inchallah

    17
  • هشام

    من هو وكيل تويوتا ..في الجزاءر ...؟

    13
  • ابن الجبل

    المهم .. كلام كثير عن استيرد السيارات ، والتطبيق ربي يجيب ...!!!

    37
  • Mouwateen

    Ces pour quand le vote deja ???

    27
  • سراب

    سياسة ربح الوقت كما توقع دخول السيارات في جوان 2020

    42
  • زوالي

    سيارات choix 3 تشترى بـ 50 مليون سنتيم بسعر صرف البنك حوالي 3500 أورو ! ثم تباع للزواولة بـ 199 مليون سنتيم !!! رانا حافظينكم أيها المستوردون حسبنا الله ونعم الوكيل

    49

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