استيراد دجاج البيض من الخارج.. وزارة الفلاحة تصدر توضيحا

نفت وزارة الفلاحة، في بيان لها، الخميس، الأخبار المتداولة حول استيراد دجاج البيض من الخارج، بعد ارتفاع أسعار هذا الأخير.

وجاء في بيان للوزارة ” تنفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعلومة المتداولة المتعلقة بإستيراد دجاج البيض من الخارج”.

وأوضحت الوزارة أن “إنتاج دجاج البيض ذات 18 أسبوع، يبقى من إنتاج وطني محلي. وعليه فإن المعلومة المتداولة بهذا الخصوص لا تعتمد على أي أساس”.

وفي وقت سابق، أطلق روّاد الأنترنت حملة لمقاطعة شراء البيض، تحت عنوان “خليه يفقس”، في تنديد منهم بالارتفاع المستمر لأسعار البيض، الذي وصل مؤخرا إلى غاية 25 دج للحبة الواحدة.

من جهته، أرجع الأمين العام للمجلس الوطني المهني لتربية الدواجن سبب ارتفاع والتهاب أسعار مادة “البيض”، إلى غلاء أسعار أعلاف الدجاج بمختلف أنواعها