-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

استيراد دجاج البيض من الخارج.. وزارة الفلاحة تصدر توضيحا

الشروق أونلاين
  • 6598
  • 0
استيراد دجاج البيض من الخارج.. وزارة الفلاحة تصدر توضيحا
ح.م

نفت وزارة الفلاحة، في بيان لها، الخميس، الأخبار المتداولة حول استيراد دجاج البيض من الخارج، بعد ارتفاع أسعار هذا الأخير.

وجاء في بيان للوزارة ” تنفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعلومة المتداولة المتعلقة بإستيراد دجاج البيض من الخارج”.

وأوضحت الوزارة أن  “إنتاج دجاج البيض ذات 18 أسبوع، يبقى من إنتاج وطني محلي. وعليه فإن المعلومة المتداولة بهذا الخصوص لا تعتمد على أي أساس”.

وفي وقت سابق، أطلق روّاد الأنترنت حملة لمقاطعة شراء البيض، تحت عنوان “خليه يفقس”، في تنديد منهم بالارتفاع المستمر لأسعار البيض، الذي وصل مؤخرا إلى غاية 25 دج للحبة الواحدة.

من جهته، أرجع الأمين العام للمجلس الوطني المهني لتربية الدواجن سبب ارتفاع والتهاب أسعار مادة “البيض”، إلى غلاء أسعار أعلاف الدجاج بمختلف أنواعها

مقالات ذات صلة
جمعيات الجزائريين حول العالم تجتمع في تنسيقية جديدة

جمعيات الجزائريين حول العالم تجتمع في تنسيقية جديدة

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 18 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 18 جانفي 2023

المنشآت الطاقوية في الجزائر “مؤمّنة” ضد الهجمات السيبرانية

المنشآت الطاقوية في الجزائر “مؤمّنة” ضد الهجمات السيبرانية

.. سيف الحجاج لتطهير صناعة الدواء!

.. سيف الحجاج لتطهير صناعة الدواء!

“خلّيه يفقس”.. حملة لمقاطعة شراء البيض

“خلّيه يفقس”.. حملة لمقاطعة شراء البيض

هكذا وضع مهندسي النظافة بصمتهم الخاصة في شان الجزائر بملعب نيلسون مانديلا

هكذا وضع مهندسي النظافة بصمتهم الخاصة في شان الجزائر بملعب نيلسون مانديلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد