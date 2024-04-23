استيراد شحنة جديدة من الخراف الرومانية

أكدت مصادر مسؤولة في الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، مواصلة المؤسسة العمومية عمليات استيراد الخراف الرومانية وضخها في الأسواق الجزائرية، قصد ضبط الأسعار وتوفير هذه المادة لفائدة المواطنين بأسعار منخفضة.

وفي اتصال مع “الشروق أونلاين”، كشفت ذات المصادر، استيراد المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة، شحنة جديدة من الأغنام الرومانية تقدّر بـ 10300 خروف، حيث سيتم توجيهها مباشرة إلى المذابح قبل توزيعها على الجزارين.

وقالت ذات المصادر، بأن المؤسسة لن توقف عمليات الاستيراد، حتى تستكمل الشحنة المقرر استيرادها خلال شهر رمضان الماضي والمقدّرة بـ 100 ألف خروف، كاشفة في ذات الوقت، أن اجمالي الشحنة المستوردة لحد الأن تقدّر بـ 35 ألف خروف.

ونفى محدّثنا كل الأخبار المتداولة في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها أن مؤسسة “ألفيار” تقوم ببيع الخراف المستوردة من رومانيا حية في أسواق الماشية الجزائرية، تحسبا لعيد الأضحى المبارك.