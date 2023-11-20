استيراد لحوم حمراء للتسويق بأسعار لا تتجاوز 1300 دج للكلغ

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الاثنين بالجزائر العاصمة، عن استيراد “كميات هامة” من اللحوم الحمراء بغرض تسويقها بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد.

وفي تصريحات للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أوضح هني أن “عمليات استيراد اللحوم الحمراء بدأت الأسبوع الفارط عبر عدة موانئ من بينها ميناءي سكيكدة ومستغانم، وستتواصل من خلال دخول كميات هامة هذا الأسبوع”.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على تسويق هذه الكميات بسعر في متناول المواطنين تم تحديده بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد.

وبهذا الخصوص، أكد الوزير أن تأثير هذه العملية سيكون ملموسا بعد أسابيع، أي بعد وصول الكميات المستوردة إلى مختلف الأسواق عبر التراب الوطني.

وحول اللحوم البيضاء، كشف هني عن إطلاق تحقيق ميداني تقوم به المخابر التابعة للقطاع والمفتشيات البيطرية على مستوى التراب الوطني قصد تقييم أنظمة عمل مختلف وحدات تربية الدواجن ومذابحها، بالأخص ما يتعلق بالنظام الصحي.

ويأتي ذلك بعد عقد اجتماع الأحد، جمع الوزير بمختلف المتدخلين الرئيسين في الشعبة، حيث أرجع ممثلو المهنيين ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء المسجل مؤخرا، إلى مشاكل تتعلق بالنظام الصحي.