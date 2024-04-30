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اقتصاد
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علي عون: استيراد مسحوق البطاطا يكلف الدولة أكثر من 60 مليون أورو سونيا

الشروق أونلاين
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علي عون: استيراد مسحوق البطاطا يكلف الدولة أكثر من 60 مليون أورو سونيا

 أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، على أهمية إنجاز مصنع لإنتاج مسحوق البطاطا، وذلك بالنظر إلى وفرة هذا المنتج في الكثير من الولايات الجزائرية.

وخلال زيارة تفقدية يقوم بها الوزير عون، اليوم الثلاثاء في ولاية بسكرة، شدّد على “أهمية الاستثمار في الصناعة التحويلية الغذائية بالنظر إلى وفرة المواد الأولية الفلاحية”، مبرزا “أهمية تحقيق نهضة اقتصادية متوازنة من خلال تجسيد استثمارات فلاحية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني”.

وفي ذات السياق، كشف الوزير عون، أن “مسحوق البطاطا وحده يكلف الخزينة العمومية، أكثر 60 مليون أورو سونيا”، بسبب عملية الاستيراد الخاصة بهذه المادة، داعيا المستثمرين إلى اتخاذ خطوات جادة لانجاز مصنع محلي يُعنى بانتاج هذا النوع من المواد الاستهلاكية الهامة.

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