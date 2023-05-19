استيراد وتصنيع السيارات: إجراء تسهيلي جديد تكشف عنه الوزارة

لم يعد وكلاء ومصنعي المركبات مطالبين بتقديم الشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” للحصول على التوطين البنكي الخاص بعمليات الإستيراد المتعلقة بنشاطهم.

وجاء القرار في تعليمة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الخميس، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات.

وأفاد البيان “ليكن في علم كافة وكلاء ومصنعي المركبات أنه لن تخضع عمليات إستيراد المركبات الجديدة, والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات, للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية”.في هذا الصدد، أكدت الوزارة أن عمليات التوطين البنكي، “لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية”.

وعليه، يتعين على المعنيين إيداع طلبات شهادات الضبط، ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.