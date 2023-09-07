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اقتصاد

استيراد وتصنيع “JAC” و”OPEL” في الجزائر قبل نهاية السنة (فيديو)

الشروق أونلاين
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استيراد وتصنيع “JAC” و”OPEL” في الجزائر قبل نهاية السنة (فيديو)
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استيراد السيارات

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، عن بداية استيراد وتصنيع علامات “JAC” و”OPEL” في الجزائر قبل نهاية السنة. 

وصرّح وزير الصناعة خلال زيارته إلى ولاية وهران قائلا: “منحنا رخصة لمصانع علامات “جاك” و”أوبال” من أجل الاستيراد قبل نهاية السنة الجارية”.

للإشارة فقد تم منح الاعتماد النهائي لشركتي “JAC” و”OPEL” في وقت سابق، من أجل الاستيراد والتصنيع في الجزائر.

من جهته أكد الوزير عون أن أول سيارة “فيات” مُصنعة بالجزائر، ستدخل إلى السوق خلال شهر ديسمبر القادم.

كما كشف ممثل “فيات” عن “مباشرة عملية استيراد أولية لـ 2000 سيارة قبل الوصول إلى 6000 سيارة قبل نهاية السنة.

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